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張學友台北開唱首日崩潰了 超懊惱「出來沒多久就破」

記者梅衍儂／台北即時報導
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張學友演唱會又唱又跳，熱力感染全場觀眾。圖／JDS提供
張學友演唱會又唱又跳，熱力感染全場觀眾。圖／JDS提供

「沒有說60歲一定要退休的，我就不退，怎麼了？」

相隔10個月，歌神再度回到台北，這一套「60+」巡演今（4）日迎來第226場，儘管這些日子告假過4次，包含去年臨時取消的台北3場，63歲的張學友依舊在小巨蛋上竄下跳、扭臀擺胯，身形數十年如一日的挺拔，歌聲穿透歲月震動全場觀眾淚腺，能再看到健健康康、意氣風發的歌神，狀態如此之好，真好。

連續舞曲拍子一個不落，張學友在「等你等到我心痛」滿頭大汗吹著口哨，自嘲吹得不完美，但誰又要他完美了，就像在「我應該」、「三天兩夜」中，高音不慎唱破，萬名觀眾仍送上掌聲，歌神搖搖頭，害羞笑了。

他深深一鞠躬，自嘲：「大家應該會覺得唱這麼久了，絕對沒問題的。」他有些羞愧地降低了音量，像在喃喃自語：「我都以為是。」他眼神飄低，扭動身體侷促解釋：「只是每次在台北都會有某程度上的緊張，加上上次來取消了嘛（3場）…心裡面總是有點怪怪的，今天很想盡力去表演，平穩就好了」歌神再次小聲吐槽自己：「出來沒多久就破（音）了。」

「我知道，台灣的朋友非常愛我的，我從前不敢講這個話，我現在都不怕了，我怕自己不講沒得講了，趁這個機會謝謝大家對我的支持、信任。」他謙虛說：「雖然我沒有什麼天份，但我真的是非常努力的歌手，我不敢告訴大家我練多少次…我會盡量把下面的演唱會做好的，張學友加油！明天一定會比今天好的，加油！ 」

或許是出自愧疚，張學友這次的劈腿環節來得突然，而且有些不服氣，他邊劈邊問：「起碼這個做好一點，對吧？」歌神露出調皮得意的表情：「我下這個一字馬，是我50歲的時候做的，我現在60歲，還是可以做！」提到引以為傲的事，他又恢復了自信，說：「所以我覺得還是可以有進度的，希望我在70歲，再下一次，下得更好一點，好不好？」 他想到最鍾愛的舞台，笑了出來，「想到我70歲還能在這舞台上表演，就是非常開心的一件事來的」。

而歌神竟愧疚到把60歲的宏願都送給台北場演出，他溫柔又羞澀，舔舔舌說：「有人問我60歲還想做什麼，我最大的願望就是希望把接下來的9場演唱會好好做完、做好看，希望進場的朋友開開心心回家。」更陸陸續續喊了3次「張學友加油」自勉。

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