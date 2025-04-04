張學友小巨蛋重現經典歌飆過頭 自我打氣喊加油

歌手張學友（圖）4日晚間再度攻蛋開唱，舉辦60+演唱會，開場選唱「馬路英雄」、「情不禁」等快歌，展現好體力與好歌喉。（JDS提供）中央社

歌手張學友今晚在台北小巨蛋舉辦60+演唱會，一開始就以快歌熱烈開場，但唱到「我應該」時不小心飆過頭，他隨後3度自我打氣喊「加油」，並說：「下面一定會比剛剛好。」

今晚是60+演唱會第226場，張學友以Ooh La La、「馬路英雄」、「情不禁」等快歌熱鬧開場，他邊唱邊跳仍不見喘，歌喉與身體都維持得相當好。

張學友唱到「等你等到我心痛」時，螢幕播放他和影后舒淇 合作拍攝的MV，虛實轉換之間，他深情演唱，不過，唱到「我應該」時，他似乎是「用情至深」而不慎飆過頭，歌迷仍回以熱烈尖叫聲，他接著演唱「情書」、「我真的受傷了」等經典歌曲。

張學友隨後主動提及去年演唱會因病取消的事件，並自嘲：「每次在台北這裡，都有某程度的緊張，加上上次取消了，心裡總覺得怪怪的，（想著）今天一定要盡力去表演，平穩就好，（沒想到）撐沒多久就破音了！」

張學友3度為自己打氣並笑說：「我知道台灣的朋友是非常愛我的，謝謝你們。我從前不敢講這種話，我現在都不怕了，我怕不講，就沒得講了。」他自認沒有天分，但非常認真練習每首歌，「下面一定會比剛剛好的！加油！」

張學友接著一字馬劈腿，掀起全場的尖叫聲，並說：「起碼這個做好一點，對吧？我的一字馬，我50歲有做的，我60歲還是可以做的，70歲，我下一次下得好一點，好不好？」全場報以熱烈掌聲。