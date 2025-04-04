我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普將簽令讓TikTok續命75天 ：交易已取得巨大進展

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

相隔7年 美搖滾天團「槍與玫瑰」再赴寶島演出

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」5月在台開唱。圖／爻域文創提供
美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」5月在台開唱。圖／爻域文創提供

美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」（Guns N’ Roses）將帶著他們的「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」世界巡演三度來台，5月10日在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場盛大演出。

此次巡演陣容將由靈魂人物與主唱Axl Rose領軍，還有「吉他之神」Slash與經典貝斯手Duff McKagan兩尊元老，一行共七人的堅強樂手陣容，勢必在初夏的亞洲、中東與歐洲，掀起一股GNR搖滾狂熱。

槍與玫瑰今年成軍剛好邁入40年，樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮，於2012年被選入搖滾名人堂。他們1987年發行的首張專輯「Appetite For Destruction》」是美國史上最「石破天驚」的出道專輯，熱賣3000萬張創下史上最暢銷首張專輯佳績，也是樂評人心中最歷久不衰的搖滾專輯之一。

1991年槍與玫瑰同天發行「Use Your Illusion I」和「Use Your Illusion II」兩張專輯，一發行即攻佔告示牌200專輯榜冠、亞軍，作品還包括5白金專輯「G N’R Lies」、「Greatest Hits」和白金專輯「The Spaghetti Incident?」、「Chinese Democracy」，歷年累積總銷量達一億張。

他們的2025年世界巡演從亞洲起跑，台灣是繼韓國、日本的亞洲第三站。此次巡演場次遍及亞洲、歐洲與中東地區，他們也將首度在沙烏地阿拉伯、喬治亞、立陶宛和盧森堡演出。

槍與玫瑰2009年首度來台、2018年二度來台更有回鍋的Slash合體，這一次是他們相隔7年後第三度來台。持續關注樂團成員動態的樂迷，其實老早就注意到、並在社群平台與討論區熱烈討論關於主唱Axl Rose的現況。

有樂迷指出，Axl Rose 近來臉色紅潤、體態結實，更在舞台上自帶沉穩且更強大的氣場，看得出他早已告別年少輕狂的混亂，將身心調整得比過去更好，並散發著一股真心享受著在舞台為樂迷表演的感覺。有樂迷在IG分享他去年的模樣，讚歎道：「他看起來狀態超棒！他的體重減輕了而且再度綻放笑容。」台灣樂迷再等一個月，就可親自見證Axl Rose的絕佳狀態。

立陶宛 日本 沙烏地阿拉伯

上一則

「瓊女郎」濾鏡碎一地…陳德容脾氣太大沒人選 超尷尬

下一則

張學友小巨蛋重現經典歌飆過頭 自我打氣喊加油

延伸閱讀

饒舌歌手顏智康 專輯靈感源自「花樣年華」

饒舌歌手顏智康 專輯靈感源自「花樣年華」
終於等到了 蔡依林親曝雙喜：新專輯及演唱會時間出爐

終於等到了 蔡依林親曝雙喜：新專輯及演唱會時間出爐
灣區歌手顏智康新專輯「青春歲月」 復刻「花樣年華」

灣區歌手顏智康新專輯「青春歲月」 復刻「花樣年華」
指控女神卡卡專輯標誌侵權 橙縣衝浪品牌商索賠1億

指控女神卡卡專輯標誌侵權 橙縣衝浪品牌商索賠1億

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38
趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

2025-03-30 07:00

超人氣

更多 >
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水
這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片

這家好市多雞蛋1元10個超便宜 華人發帖引來罵聲一片
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」