相隔7年 美搖滾天團「槍與玫瑰」再赴寶島演出

美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」5月在台開唱。圖／爻域文創提供

美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」（Guns N’ Roses）將帶著他們的「Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour」世界巡演三度來台，5月10日在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場盛大演出。

此次巡演陣容將由靈魂人物與主唱Axl Rose領軍，還有「吉他之神」Slash與經典貝斯手Duff McKagan兩尊元老，一行共七人的堅強樂手陣容，勢必在初夏的亞洲、中東與歐洲，掀起一股GNR搖滾狂熱。

槍與玫瑰今年成軍剛好邁入40年，樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮，於2012年被選入搖滾名人堂。他們1987年發行的首張專輯「Appetite For Destruction》」是美國史上最「石破天驚」的出道專輯，熱賣3000萬張創下史上最暢銷首張專輯佳績，也是樂評人心中最歷久不衰的搖滾專輯之一。

1991年槍與玫瑰同天發行「Use Your Illusion I」和「Use Your Illusion II」兩張專輯，一發行即攻佔告示牌200專輯榜冠、亞軍，作品還包括5白金專輯「G N’R Lies」、「Greatest Hits」和白金專輯「The Spaghetti Incident?」、「Chinese Democracy」，歷年累積總銷量達一億張。

他們的2025年世界巡演從亞洲起跑，台灣是繼韓國、日本 的亞洲第三站。此次巡演場次遍及亞洲、歐洲與中東地區，他們也將首度在沙烏地阿拉伯 、喬治亞、立陶宛 和盧森堡演出。

槍與玫瑰2009年首度來台、2018年二度來台更有回鍋的Slash合體，這一次是他們相隔7年後第三度來台。持續關注樂團成員動態的樂迷，其實老早就注意到、並在社群平台與討論區熱烈討論關於主唱Axl Rose的現況。

有樂迷指出，Axl Rose 近來臉色紅潤、體態結實，更在舞台上自帶沉穩且更強大的氣場，看得出他早已告別年少輕狂的混亂，將身心調整得比過去更好，並散發著一股真心享受著在舞台為樂迷表演的感覺。有樂迷在IG分享他去年的模樣，讚歎道：「他看起來狀態超棒！他的體重減輕了而且再度綻放笑容。」台灣樂迷再等一個月，就可親自見證Axl Rose的絕佳狀態。