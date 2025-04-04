「最偉大前妻」又情變 林美貞嘆智慧不夠：終於下課了

林美貞深夜發「畢業文」。圖／摘自臉書

54歲「最偉大前妻」林美貞和大7歲的孫興去年2度復合，不料林美貞今晚突發「畢業文」，嘆自己智慧不夠，「所以才一直重修…終於可以下課了」，配照一臉若有所思，疑似感情再度生變。對此林美貞故作堅強回覆「沒事」2字，不願多談，也答應會對自己好，但情緒極度低落，看來不妙。

林美貞曾形容這次兩人重新找回戀愛感覺，今年農曆年加上獨子孫恆返台一家三口共度，孫興將演藝事業移回台灣，甚至加入林美貞經紀公司艾迪昇，成為她的小師弟。一切看似順利前行之際，美貞此舉引發揣測。

林美貞發文如下：

終於「畢業了」

一切重新開始！

原來上天給的每一門課

不管怎樣都得修好

只是時間長短而已

是的我承認

是自己智慧不夠

所以才一直重修

最後重重的一課

於是

我看懂了

我明白了

我…

終於可以下課了！

#人生感悟 #永遠修不完的課

#畢業了

#沒事不要去探討人性

林美貞和孫興2001年在馬來西亞登記結婚，4年後就因小三駱麗娜介入而婚變，但有個兒子，雙方的聯繫始終斷不了，孫興行有餘力仍會付生活費。最誇張一次是2014年的神復合，隔年還在希臘拍婚紗照，但2019年孫興在對岸被拍到激吻平頭女富商燕子，人在台灣的林美貞恰巧因新戲出席記者會，當時臉色寒如冰霜：「不關我的事。」

在孫興宣告跟燕子「分手」後，林美貞去年2度接受浪子回頭，拍大愛劇集時，孫興到現場探班兼助理，兩人還到泰國 重溫蜜月之旅，都覺得「彷彿回到從前談戀愛的感覺」。只是他們的社群都還未放上合照，公司還曾建議林美貞應該要「宣示主權」。

孫興下決心回台重新開始，早早就開了臉書和IG帳號，管理員正是林美貞。年節前林美貞的甜點店「甜覓室」忙翻，孫興父子也都會幫忙，讓她終於不必像以往獨自扛下重擔，難怪好友會說：「美貞，妳苦盡甘來啦。」

至於林美貞的心態已跟以前大不同：「我現在有比以前更慘嗎？他就是小孩的爸爸。」只是孫興當初回台打算在台劇 和電影大展身手，成績並不如預期。