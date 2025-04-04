湯姆克魯斯悼方基墨：祝下一趟旅程順遂

好萊塢男星湯姆克魯斯3日向「捍衛戰士」中最佳戰友方基墨致敬。美聯社

好萊塢男星湯姆克魯斯 3日向「捍衛戰士」中最佳戰友方基墨致敬。他在電影產業一項年度盛會公布個人最新力作「不可能的任務：最終清算」預告片前，帶領電影院 業主默哀一起悼念這位摯友。

法新社報導，堪稱電影院業主年度高峰會的國際電影產業博覽會CinemaCon在美國拉斯維加斯盛大登場，湯姆克魯斯（Tom Cruise）的現身備受矚目。他上台後說道：「我想要向我親愛的友人方基墨（Val Kilmer）表示敬意。」

阿湯哥 說：「我無法告訴你們我有多麼欽佩他的演技、我有多麼欣賞他的為人，以及當初他加入『捍衛戰士』（Top Gun）、後來回歸續集『捍衛戰士：獨行俠』（Top Gun: Maverick）時，我有多麼感激和榮幸。」

90年代好萊塢票房男星方基墨1986年在「捍衛戰士」中飾演呼號「冰人」（Iceman）的戰鬥機飛行員而一舉成名，他在片中與阿湯哥飾演的「獨行俠」（Maverick）大飆演技，兩人在劇中展開一段亦敵亦友的微妙情誼。

根據家屬，方基墨於1日在加州洛杉磯因肺炎過世，享壽65歲。

方基墨2014年被診斷罹患喉癌，2022年在「捍衛戰士：獨行俠」片中身體虛弱、聲音沙啞地再次飾演「冰人」，成為遺作。

阿湯哥3日在賭城凱薩宮酒店（Caesars Palace）帶領現場觀眾進行了一段較長的默哀，他請大家「花點時間回想一下在大銀幕上與方基墨共度的美好時光」。

他對方基墨說：「祝你下一趟旅程順遂。」

阿湯哥3日還為新片「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning）推出最新預告片。

釋出的畫面可以看到，一架雙翼飛機在狹窄峽谷中翱翔、在天際翻滾著，飾演不老英雄伊森韓特（Ethan Hunt）的阿湯哥雙手緊抓、凌空懸吊飛機外賣命演出。

這部電影是「不可能的任務」系列第8部作品，預定5月23日上映。