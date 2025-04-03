韓人氣男團BOYNEXTDOOR學台灣國語 許願唱進大巨蛋　

BOYNEXTDOOR， TAESAN(左起)、SUNGHO、JAEHYUN、LEEHAN、RIWOO、WOONHAK開許願下次要唱進大巨蛋。記者／王聰賢攝影

南韓團體BOYNEXTDOOR出道2年人氣超旺，今首度在台舉辦專場演唱會並受訪，許願下次要唱進台北大巨蛋。隊長宰鉉秀中文：「揪甘心，ONEDOOR(粉絲名)是我的青春！」

由SUNGHO（朴成淏）、RIWOO（李常赫）、JAEHYUN（明宰鉉）、TAESAN（漢東旼）、LEEHAN（金桐儇）、WOONHAK（金雲鶴）所組成的「BOYNEXTDOOR」，是音樂才子ZICO親自打造的人氣團體，2023年成軍去年曾來台參加拼盤演唱會，今晚首度在台舉辦專場演唱會，場外滿滿都是歌迷。

團名有著「鄰家男孩」的意義，年紀最小的雲鶴，認為自己是最有親和力的成員，「其他哥哥多少有神秘感，我覺得我在團裡比較有親和力」。RIWOO是全團公認的美食家，因為他為了身材會忌口，如果他願意吃的話，表示這食物一定超美味。他則謙虛說：「每到一個地方大家都會很貼心準備美食給我，台灣是鳳梨酥 最好吃。」

他們這次演唱會秒殺，TAESAN也許願下次要直接唱進大巨蛋：「很感謝大家從這麼遠的地方來看我們演出，很希望在這次演出為大家留下美好的回憶。」

BOYNEXTDOOR成員親切又入境隨俗，上月原定29日在曼谷開唱，因大地震 臨時取消，微博 傳出有粉絲為此脫粉，原因是他們第一時間並未取消活動，反而是自己迅速搭機「逃難」。不過，台灣的演唱會人氣依舊滿滿，成員們在受訪中也不斷提及感謝粉絲的支持和愛護，他們才有機會展現最好的自己，仍然把粉絲放在第一位。

6人還輪流講了一句中文，LEEHAN率先讓記者檢驗中文：「ONEDOOR水啦！」TAESAN接著說「讚啦」，雲鶴可愛地笑喊「要確欸」，RIWOO幽默講台灣國語「素的」，SUNGHO講台語「乾蝦」，宰鉉秀出大量中文說：「揪甘心，ONEDOOR是我們的青春！」