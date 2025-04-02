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張惠妹激瘦美成這樣 登雜誌封面吐露心聲

記者陳慧貞／即時報導
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張惠妹不喜歡做同樣的事。圖／VOGUE雜誌提供
張惠妹不喜歡做同樣的事。圖／VOGUE雜誌提供

張惠妹去年底在台北大巨蛋寫下歷史，五場20萬張門票在短短6分鐘內便搶購一空，近期她接受時尚雜誌「VOGUE」專訪吐露心聲，透露從萬人歡呼的舞台回到獨自一人的寂靜，巨大落差曾讓她在演出結束後，整整一周都沉浸在亢奮之中，無法入眠，經過多年歷練，終於學會如何調適自己的情緒，回歸平靜，與自己獨處。

阿妹從出道至今，就經常說自己喜歡「接受挑戰」，「我不喜歡做相同的事情，如果這件事情太容易，我會覺得不刺激。在台上，我的熱情來源以及人來瘋的狀態都需要刺激感。這個刺激包括軟硬體的升級、歌曲、歌曲編排方式和自己的狀態。」透過每場演唱會需要編排三、四十首歌，規劃歌曲的順序、編曲、燈光、音效等本身就是一種挑戰，透過表演過程獲得更多肯定，但同時也累到身邊工作夥伴。

眾所皆知，阿妹巡演過程並不輕鬆，一場將近3小時的solo表演，表演者的身體狀態成為演出關鍵，這也是她現在最關注的事情，「年輕時不會太擔心身體狀況，但現在連續演出帶來的體力挑戰，確實是我目前最大的困難之一。我也因此比以前更謹慎、更認真看待這個問題。」

阿妹始終渴望挑戰，從未停下嘗試新事物的腳步，她最大的壓力並非來自外界，而是來自內心，「現在我要探索的，不一定是音樂上的，而是整個人生。」屹立華語歌壇近30年，穩坐天后之位，張惠妹依舊眷戀舞台，將每一次演出視為與觀眾最珍貴的交流，她說：「舞台，還是我的家。音樂是我的生命，是我最擅長的事，也是我最有熱情的事。」

張惠妹始終熱衷於挑戰、突破自我。圖／VOGUE雜誌提供
張惠妹始終熱衷於挑戰、突破自我。圖／VOGUE雜誌提供

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