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直擊／木村拓哉抵台 現場爆不明人士推擠 粉絲痛哭

記者梅衍儂／即時報導
木村拓哉和粉絲合照。(擷自噓！星聞)
木村拓哉和粉絲合照。(擷自噓！星聞)

日本天王木村拓哉暌違7年三度公開訪台，明日（3日）要出席保健食品代言。他在台灣時間今下午4時現身松山機場，現場約400位粉絲一見到天王降臨，紛紛尖叫歡迎，木村拓哉一路揮手打招呼，還停留一下比勝利手勢和粉絲拍照，可惜有部分粉絲不守秩序衝出紅龍，還有不明人士擋住媒體鏡頭，導致保鑣後來緊緊圍住木村拓哉，有粉絲因為沒見到木村拓哉而在現場痛哭失聲。

木村拓哉和台灣緣分深厚，除了曾訪台為寶島拍攝觀光宣傳影片、和林志玲合作日劇「月之戀人」，去年他直播時還提到很希望能來台灣演出，更曬出台灣名產鳳梨酥。

木村拓哉上一回來台是2018年，當時他以活動大使身分登上「ASIA FASHION AWARD 2018 in TAIPEI」（2018亞洲時尚大賞）之邀，與林志玲攜手走上紅毯；而他首次訪台是2015年，他和吳宇森台灣觀光宣傳片。而大神兩次來台都引起機場接機粉絲暴動，這次現場也有歌迷清晨5時就到場。

木村拓哉一身牛仔套裝、戴著墨鏡和帆布包微笑現身，見到現場大批粉絲和媒體，面帶微笑打招呼，他疑似見到熟人，指著對方笑得開懷，他慢慢走向粉絲，短暫停留約20秒，拍照、揮手，隨後慢慢步出機場，前後約3分鐘。

只是秩序一度混亂，早上5點就來卡位的粉絲哭喊一眼都沒見到，全被一擁而上的歌迷和黑衣人擋住視線，忍不住哽咽落淚。

木村拓哉心情很好。記者王聰賢／攝影
木村拓哉心情很好。記者王聰賢／攝影
木村拓哉和粉絲合照。記者王聰賢／攝影
木村拓哉和粉絲合照。記者王聰賢／攝影
木村拓哉。記者王聰賢／攝影
木村拓哉。記者王聰賢／攝影
木村拓哉一身輕便抵台。記者王聰賢／攝影
木村拓哉一身輕便抵台。記者王聰賢／攝影
木村拓哉和粉絲合照。記者王聰賢／攝影
木村拓哉和粉絲合照。記者王聰賢／攝影
木村拓哉被團團圍住。記者王聰賢／攝影
木村拓哉被團團圍住。記者王聰賢／攝影
木村拓哉準備上車。記者王聰賢／攝影
木村拓哉準備上車。記者王聰賢／攝影
木村拓哉見到熟人。記者王聰賢／攝影
木村拓哉見到熟人。記者王聰賢／攝影

木村拓哉 林志玲 觀光

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