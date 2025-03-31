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新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

記者陳慧貞／即時報導
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吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

中國女星吳謹言最近爆出結束月子後的近況照，粉絲好奇她何時要復出；而她與劉學義主演改編自小說的古裝復仇劇「春花焰」中，吳謹言為了詮釋頂尖殺手角色，在水池中一打十五，首次挑戰動作戲成為亮點，吳謹言和劉學義之間的情感拉扯，以及大尺度親密吻戲，更是該劇一大討論話題，一幕「咬破嘴唇吻」，連爸爸看了都傳訊關切稱：「有點過分。」

一場武打戲中，吳謹言在水池裡以一打十五，「因為水有阻力，有些動作可能導演想設計的，但那個難度是無法完成，最後就減輕了動作的難易程度，而且那時候冬天，每天晚上4、5小時，到後面基本上都沒有體力，戲服都吸水，靴子更是進了水，腳像是灌了很多石頭一樣」，為無法完全施展功力而感到惋惜，但卻享受拍攝過程，直呼拍打戲「很爽」，雖然辛苦但也令她熱血沸騰，同場戲的陳楚河則道出內幕，事實上該場戲拍了快一個禮拜，吳謹言每天半身泡在水池裡拍打戲，而陳楚河只是站在屋簷下冷笑，「我覺得她很辛苦，又冷穿得又薄」。

戲裡，吳謹言、劉學義有情感糾葛，一場「咬破嘴唇吻」最激烈，回想拍攝過程，吳謹言說，「兩人都（咬的）蠻狠的，演了兩遍，都挺猛烈的，真的演出了『恨』的感覺」，雖然有過拍攝吻戲經驗，但拍攝前還是有點小緊張，她說：「還好那場只演了兩次，再演下去也不合適了」，當被問及是否敢看自己的吻戲時，吳謹言相當坦然地表示可以看，「我只招架不住身邊每個人都提，我爸看完直接說這集有點過分，我立馬解釋這是戲劇張力，我們都愛看，小朋友都愛看」。

吳謹言多次演出復仇劇，被封「復仇女神」，她滿意稱號，更稱：「不只當今年的復仇女神，我要一直當」，笑說要拍到有一天觀眾對她說「吳謹言妳別再復仇了好嗎，請妳停止復仇」，更表示已經復仇上癮，「就這樣一路復仇到底，還沒復完呢，那麼多仇，這些角色她們的DNA已經印在我的骨髓裡了，告訴我繼續接（復仇劇）繼續拍」，雖拍過多部復仇劇，「春花焰」對她來說仍是挑戰，「此次我愛上了本該殺掉的這個人，我覺得復仇領域更拓寬了」。

吳謹言(右)、劉學義在「春花焰」中激烈熱吻。圖／中天娛樂台提供
吳謹言(右)、劉學義在「春花焰」中激烈熱吻。圖／中天娛樂台提供

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