中居正廣性侵案屬實 調查報告：認定為性暴力

日本 綜藝天王中居正廣的性侵糾紛，富士電視台今天公布第三方委員會的調查報告，明確指出受害女性當時是富士電視台女主播，認定這起糾紛是「業務延長線上」發生的性暴力，但指出「沒有證據顯示富士電視台員工參與其中」。

「週刊文春」去年12月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有性糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵，X女認為遭上司A先生設局，據稱中居後來支付9000萬日圓（約新台幣1915萬元）和解金。

此事擴大後，中居正廣主持的常態節目紛紛將他撤換，等同封殺，中居正廣在1月23日宣布退出演藝圈。富士電視台因為有員工牽涉其中，各大企業為免形象受損而抽廣告，造成巨大損失。富士電視台社長港浩一與會長嘉納修治1月27日宣布辭職，並成立第三方調查委員會。

時隔2個多月，第三方調查委員會報告終於出爐。

報告指出，因為受害女性在事發2天前曾因為工作參加中居正廣在住處舉行的BBQ派對，因此當中居再次邀約她吃飯時，她認定是和前一次類似的聚會，這是導致女性受害的因素之一。因此，本案被認定是「業務延長線上」發生的性暴力。

中居在2023年6月2日中午透過簡訊邀約女主播，「今晚一起吃飯如何？」，她當時沒有感到不妥，回覆有空，並告知晚上7時在六本木結束工作。中居當時回說，「好的，我已經聯繫其他人，之後再聯絡妳」，導致女主播以為和前一次一樣是多人聚餐。然而因為下大雨，中居其實沒有聯繫其他人。

中居在傍晚5時46分再次發訊息，「因為下雨，大家回應不太積極，可能沒辦法成行，我想喝酒，但只有兩個人的話有點尷尬吧，怎麼辦？我找找看有沒有合適的小店吧」，但實際上，中居並沒有找餐廳。

晚上7時14分，中居再次發訊說，「（工作）結束了吧，沒找到其他人，怎麼辦，只有兩個人感覺不太好，難得約成想要喝酒呢。」

女主播工作結束查看手機，見到中居提議兩人吃飯，雖然不太願意，但因為是工作又不便拒絕，便回覆說兩人也可以，以為會去餐廳用餐。結果中居回說，「我的餐廳名單有限啊」，然後提議在他家用餐。女主播雖然不想去，但覺得拒絕會對工作有影響，最終還是答應前往。

女主播在調查報告中表示，因為看到富士電視台上司對中居正廣「低三下四」的樣子，認為自己沒辦法反抗邀約。

性侵事件後，女主播6月中旬因為「身體不適」開始休養，7月住院，8月被診斷罹患創傷後壓力症（PTSD），9月出院後繼續治療，但情況沒有好轉，最終在2024年8月底辭職。

報告稱，2024年9月9日，當時擔任富士電視台編成部長的B某透過簡訊通知中居，女主播已經辭職。中居正廣回說，「了解，謝謝。感覺事情告一段落了。真的是幫了很多忙。」B某則回，「關於那個問題，我認為差不多解決了。以後如果還需要幫忙請隨時告訴我，我會行動！」。

由於女主播曾與中居和解，第三方委員會委員長竹內朗表示，「女方表示希望解除保密義務，但中居方面不允許，因此我們在雙方都有保密義務的情況下聽取證詞」。

他表示，保密義務涉及兩方面，其一是2023年6月2日，女方進入中居正廣公寓後，到離開之間的事實，其二是雙方簽署的和解協議內容。這兩點適用保密義務，因此聽取證詞過程中沒有涉及這些內容，報告中也沒有寫入。