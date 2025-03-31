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「橫豎研究所」再曝約會照 嗆金秀賢：你註定下地獄

記者陳穎／即時報導
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「橫豎研究所」再公佈金秀賢和金賽綸過往的約會照。圖／摘自橫豎研究所
「橫豎研究所」再公佈金秀賢和金賽綸過往的約會照。圖／摘自橫豎研究所

金秀賢3月10日開始捲金賽綸之死，男神跌落神壇，神隱21天的他，今天美東時間凌晨3點半首度露面，在首爾麻浦區斯坦福酒店舉行記者會。他在事前就由經紀公司表示，今天不會開放記者提問，只會表明立場。他一出場就先道歉，並承認自己是膽小鬼，過程中痛哭流淚，承認自己和金賽綸是在2019年交往，也就是金賽綸19歲成年後開始交往。

金秀賢對於被已故金賽綸的家屬認為是「殺人兇手」覺得很委屈，更直指YT節目「橫豎研究所」拿對話來冒充他與金賽綸的對話，他更表示：「這個記者會結束後，不知道他們又會拿出什麼假訊息來毀損我的名譽」，他為了捍衛自己的清白還名譽，將對家屬、還有「自稱」金賽綸阿姨、還有「橫豎研究所」提起民事與刑事告訴，要求120億韓元（約820萬美元）的賠償。

「橫豎研究所」今晚直接打臉金秀賢，公布數張金秀賢和金賽綸交往的照片，時間點落在2018年和2015年，但不論是哪一年金賽綸都還是未成年。「橫豎研究所」也嗆：「金秀賢在2018年當兵時寫的信，上面寫著『我好想念我們賽綸啊～』結果你記者會上說了什麼？你說你平常對所有朋友都會說「想念你」，你對所有朋友都會說想見面？那你也跟所有朋友喝酒喝到天亮、躺在床上一起睡嗎？」

「橫豎研究所」更放話：「我們今天只會一點一點放出來，為什麼？因為我們希望金秀賢能出面道歉。對，金秀賢，你反正下地獄是註定的事了。但地獄也是分層的，如果你不想去更可怕的地獄，就現在拿出誠意來道歉。」

金賽綸 金秀賢

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