專訪／李昂親當偵探 追查「殺夫」元兇下落：逃獄再婚

李昂以殺人案件為靈感寫出「殺夫」。記者沈昱嘉／攝影

轟動一時的電影「殺夫」，闊別41年在台重映，原著作者李昂 接受本報系專訪，她透露當年寫書是改編真實案件，她還化身「柯南」追查元兇動態：「她逃過死刑 還再婚。」

影片來源：YouTube@海鵬影業 Swallow Wings Films

李昂的所寫的「殺夫」改編自真實事件，後來改拍成電影，夏文汐飾演的孤女，嫁給屠夫後受盡折磨，雖與楊麗音飾演的鄰居同病相憐，卻被飾演楊麗音婆婆的陳淑芳當成八卦到處說嘴，飽受父權凌辱的孤女，最終執起屠刀，砍死熟睡的丈夫。

李昂分享，當年其實兩岸訊息是封閉，她剛好有機緣到中國，聽到「女子殺屠夫」事件就成為靈感來源，把這個故事寫成「殺夫」。李昂後來還去追蹤事件發展，「殺夫的女子原本被抓去坐牢，後來抗戰勝利居然逃獄，跑到上海附近的小村莊住下來，那時候也沒有網路，沒人知道她的身分，還在那邊再婚」。

李昂坦言想要再度重拍「殺夫」，但想要以更多女性視角去拍，當年的編劇和導演都是男性，這一次想要全部都由女性來擔任。「真正殺死屠夫的人其實是在做生命的反抗，但她畢竟殺了人卻沒有付出代價，如果重拍也想要去探討這一點」。