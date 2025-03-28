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羅志祥「媽媽患阿茲海默」：腦海裡像按下重新開始鍵

記者梅衍儂／即時報導
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羅志祥和媽媽感情很好。圖／摘自臉書
羅志祥和媽媽感情很好。圖／摘自臉書

羅志祥和媽媽感情很好，不過他透露近來朋友有發現羅媽媽「怪怪的」，今（28）日他在社群上吐露媽媽罹患了阿茲海默症，讓外界心疼。

羅志祥全文：

本來 我沒有打算想讓大家知道這件事

但這兩三年來

慢慢開始聽到有些朋友跟我媽媽相處後

都會說 你媽媽看起來很正常啊

只是 聊著聊著總覺得哪裡怪怪的 卻又說不上來

今天 我想親自告訴大家答案

是的 我媽媽是阿茲海默症患者

如果你跟我媽聊上五分鐘

你會發現她可以一而再 再而三 重複同樣的話題

問你一樣的問題

而隔天如果你剛好又遇見她

也許你會驚訝地發現

她的腦海裡 像被按下了重新開始鍵

因為對她來說 每一天都是全新的開始

沒有煩惱 沒有過去

所有的人 事 物都是全新的 第一次認識的存在

不過 也有時候我們帶她去從沒去過的地方

她卻會開心地說 這裡我以前來過耶

甚至還會分享當時發生的事

我聽著 靜靜地陪她

陪著她走完腦海裡那一幅幅她以為的畫面

夏威夷 是我們全家三人最後一次一起旅行的地方

這裡的回憶 能讓媽媽稍微激動 有點感覺

但我很希望 這段回憶能在她腦海裡留久一點

不要這麼快就被時間的橡皮擦抹去

所以 我們又回來了

呼……我終於說出口了

以後 也不用再亂掰理由替媽媽解釋了

更不用每次要帶朋友見她之前

先低聲說 不好意思 如果等等聊天或相處時

你覺得哪裡怪怪的 請不要介意

因為我媽媽是阿茲海默症患者

謝謝你們願意看到這裡

如果下次有機會遇見我媽媽

請你們一樣熱情地跟她打聲招呼 陪她聊聊天

她一定會很開心

但如果有什麼情況下

她不小心給你們帶來困擾

對不起 也請多多包涵 因為她真的不是故意的

現在 我唯一的心願

就是希望媽媽身體健康 開開心心地活著就好

至於記憶 回憶

就不用擔心了

全都交給我 我來幫她記著

阿茲海默症 羅志祥 夏威夷

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