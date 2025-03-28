張學友隔6年高雄巨蛋開唱 自嘲身體變差了

張學友3度站上高雄巨蛋開唱。圖／JDS提供

歌手張學友今晚起在高雄巨蛋連3天舉辦「60+」演唱會，他連唱12首歌後才跟聽眾講話，他笑說上次到高雄已經是6年前，「中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了」。

張學友今晚以「留住這時光」揭開演唱會序幕，接著是「Ooh La La」、「馬路英雄」、「情不禁」等3首快歌，經典情歌「等你等到我心痛」、「深海」、「三天兩夜」、「情書」也唱進聽眾心裡。

張學友唱完12首歌後跟聽眾打招呼，提到上次到高雄開唱已經是2019年，「中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了，我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以」。

張學友自認「等你等到我心痛」的口哨吹不夠好，他自嘲本來想要拿出最好的狀態給觀眾，但開場前已經在後台練習許久，練來練去仍很小聲。