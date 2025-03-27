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轟黃子佼不可原諒 律師：他就是這一切產業鏈的源頭

記者楊德宜／台北即時報導
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藝人黃子佼（中）。記者許正宏／攝影
藝人黃子佼（中）。記者許正宏／攝影

台灣藝人黃子佼持有2259部未成年人性影像，是偷拍論壇「創意私房」會員，判刑8個月，昨天台灣高等法院準備程序庭訊後，黃子佼對媒體鏡頭鞠躬5秒，外界認為他在為復出鋪路。黃子佼應不應該被原諒？律師林智群表示，黃子佼的惡，「在於他就是這一切產業鏈的源頭」，判8個月實在太輕了。

林智群表示，黃子佼從2013年開始加入網站，10年期間買了2259個未成年少女影片，從小學生到國中生都有，裸露上身或下體，甚至有性交猥褻行為，有些少女還把學生證放在前面，證明自己是什麼學校的學生。還有一個少女，被高級會員指名，拍了200多次不堪影片。

林智群表示，這些小朋友也不可能一開始就做出這麼離譜的行為，是怎麼一步一步變成這樣的？不外乎在生活中或網路上碰到「可以信任的大哥哥大姊姊」，說妳長得漂亮，要幫忙拍一點清涼照，讓妳變成模特兒或YouTuber，拍了影片之後，說可以拍尺度大一點的，或用偷拍方式取得猥褻照片影片，然後再拿這些影片威脅小朋友，要求不能告訴老師家長，切斷她對外求援的管道，接下來就提出愈來愈過分的要求，幾個月後，愛怎麼拍就怎麼拍。

「黃子佼的惡，在於他就是這一切產業鏈的源頭」，林智群表示，沒有需求，就沒有供給，中國、香港、台灣的人喜歡象牙、犀牛角，遠在幾千公里外的大象犀牛就失去生命，「購買者不是操刀者，但他們就是兇手」。

林智群表示，沒有黃子佼這些噁男的donate ，網站可以維持十幾年嗎？沒有他們的金錢，無利可圖，網站會找更多未成年少女下手嗎？黃子佼說不確定這些少女是未成年，林智群表示，你收集了2259個影片，看了一堆未發育身體，然後跟我說你不確定他們是否未成年？」

對於黃子佼辯稱買這些影片是為了舒壓，林智群表示，講得輕描淡寫、理所當然，黃子佼的舒壓，是建立在多少未成年少女不堪的回憶、一輩子的傷害上？「他自己也有女兒，他怎麼可以這樣糟蹋別人的女兒？」

黃子佼案一審判8個月，併科罰金，林智群表示，是要被關的，不過8個月實在太輕，這樣一個指標案件，名人、長時間涉入、購買量大，如果判這麼輕，不啻給那些噁男一個訊息，就是這個事情沒什麼，「我們不希望他們接收到這樣的訊息」。

黃子佼 香港 哥大

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