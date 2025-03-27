中居正廣性醜聞波及 富士電視台龍頭將卸任

中居正廣檔案照。（美聯社）

日本 綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中，導致電視台遭業者大量撤廣告。電視台的母公司「富士媒體控股公司」今天宣布，87歲的董事顧問日枝久將卸任，主管人事大幅異動。

日枝長期擔任富士電視台及「富士媒體控股公司」的董事顧問，因中居正廣性醜聞等衍生一連串問題，日枝將卸職。此外，日枝也將辭去富士產經集團代表（負責人）一職。

日本Sponichi Annex報導，富士產經集團被稱為「日枝帝國」，長期把持權力的日枝下台後，富士電視台日後走向備受注目。

富士產經集團旗下擁有富士媒體控股公司、富士電視台、產業經濟新聞社等共78家公司、4法人、3美術館，集團員工約1萬3000人，標榜是日本規模最大的媒體集團。

包括日本放送協會（NHK）等多家日媒報導，富士電視台社長清水賢治與富士媒體控股公司社長金光修今天傍晚5時（美東時間凌晨4時）在富士電視台召開記者會說明兩公司的人事異動。

對於日枝即將卸任一事，金光表示，「41年間的回憶要在幾秒內說出，實在不是我能力所及。我個人的心情是日枝長期以來真的是辛苦了」。

清水表示，「日枝是1980年代帶領富士電視台躍進的人，對於日枝迄今的貢獻，我要表達感謝」。

富士電視台受到中居正廣醜聞等一連串問題的影響，成立第三者委員會調查，預定3月底報告出爐。在調查結果還沒公布前，富士電視台決定革新經營。

清水表示，「第三者委員會的調查結果出爐時，我們一定會誠摯以對。公司經營革新的原因與此無關，而是基於別的觀點。」

金光被問及留任富士媒體控股公司會長的理由時回應說：「我有一股使命感認為，在此情況下，一定要有人統領、強化母公司的治理。我期待在這個職位有助於強化監督機能。」

被媒體問及「今後是否會請教日枝」的問題，金光回應表示，「日枝將來對於經營沒有影響，這是很重要的，一切都不會找日枝商量。這與完全（與日枝）斷絕關係又是另一碼事。我們自主獨立思考公司的經營。」

有媒體問「一連串的問題是否是因為日枝所造成的企業風土（環境）所致」。金光回應說：「與遠因或風土之間的因果關係很難界定說是因為什麼原因。（日枝）長期在位，當然有影響力，但這與這次的事情是否有關，我無法明言。」

媒體問「日枝是否今後會「垂簾聽政」？清水表示，「這次公布的人事陣容與日枝的影響力完全無關」。金光也表示，「就我個人的印象，如果會有日枝可能垂簾聽政的憂慮的話，就不會做出這次的人事安排。」

有關日枝何時卸任，金光表示，「富士媒體控股公司是上市公司，今天先通過將在股東大會上提出的案子，等6月股東大會時會做了結。」言下之意，日枝可能6月卸下董事顧問。

為了挽回信賴，富士媒體控股公司董事將有10人卸任、富士電視台16人卸任，將有12人就任。董事會人數，富士媒體控股公司目前由15人減為11人、富士電視台20人減為10人，兩家公司的社外董事將過半。女性比率將提高至3成以上。

中居正廣性醜聞案發生於2023年6月，當時富士電視台社長港浩一未下令停播中居的節目。中居醜聞爆發後，逾300家贊助廠商撤廣告，今年1月港浩一、嘉納修治分別辭去社長、會長職務。

Sponichi Annex報導，日枝久畢業於早稻田大學，1961年進入富士電視台，經歷報導、編輯等職務，1980年就任富士電視台總編輯。1981年提出「電視就是要讓大家快樂」的口號，1982年達成「收視率3冠」，是富士電視台打造黃金時代的功臣。