凱特王妃愛上「單色穿搭」？背後原因超暖心

英國凱特王妃(Kate Middleton)近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」。美聯社

據時尚雜誌Cosmopolitan報導,英國凱特 王妃(Kate Middleton)近期似乎愛上了全身上下統一色系的「單色穿搭」,出席活動的打扮格外吸睛,而背後原因竟與已逝的威廉王子祖母英國女王 伊麗莎白二世有關。

凱特最近出席了許多皇室活動,而她的造型被認為是在體現「服飾外交的藝術」,並向伊麗莎白二世的座右銘「你必須被人民看見,才能被相信」(You have to be seen to be believed.)致敬。

時尚專家塔伯(Lisa Talbot)表示,這個哲學塑造了女王數十年來的穿著風格,確保她在人群中一眼就能被認出,而如今凱特王妃繼承女王的美學,採用活力四射的塊狀顏色,在優雅與顯眼之間取得平衡,既有策略性又有象徵性。

塔伯解釋說,這樣的穿搭風格不僅僅是個人喜好,而是為了與大眾聯繫而刻意做出的選擇,確保即使距離很遠,人們也能看見王室成員。

從頭到腳亮眼的單色穿搭讓凱特非常上鏡,能輕易在活動中成為焦點,並且巧妙地加強了她與女王視覺形象間的連結,在傳承女王穿搭哲學的同時,也將造型變為自己的風格。

通過精心考量的剪裁和有現代感的配飾,她將造型年輕化、更貼近當今的時尚風格,同時保持了大眾所期待的王室高貴風采。