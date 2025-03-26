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翻版王心凌？李晟演小燕子被轟毀經典 今成「浪姐」黑馬

記者趙大智／即時報導
李晟演唱瓊瑤劇神曲「當」在「浪姐6」拿下第一名。圖／摘自微博
李晟演唱瓊瑤劇神曲「當」在「浪姐6」拿下第一名。圖／摘自微博

39歲大陸女星李晟曾在瓊瑤「新還珠格格」扮小燕子，明明神似趙薇，卻被酸東施效顰、毀掉經典。她2014年跟「爾康」李佳航結婚，育有1子，近期登上「浪姐6」，原本不被節目組看好，人氣卻扶搖直上，當年為尊重飾演五阿哥張睿是少數民族，竟3個月不吃豬肉的往事也被挖出。

李晟演了小燕子後嫁為人妻，演戲事業難以突破，這回重返觀眾眼前，一度不被重視，鏡頭少之又少，不料激氣觀眾的反叛心情，「你愈把李晟當背板，我們愈要她站C位」，不停的上熱搜。有人形容，李晟這個反撲，有點像先前「浪姐3」時的王心凌，原本被冷落，一首「愛你」絕地反攻，成為最大黑馬。

李晟是瓊瑤在世時最後一任瓊女郎，未能恭逢其盛，常被形容是「過氣瓊女郎」。但當李晟在節目中演唱神曲「當」時竟拿了第一，她在微博發文感謝：「昨天到現在都還懵著，謝謝大家的守護和厚愛，路還長，繼續跋涉吧李同學。」

瓊瑤去年辭世享壽86歲，她走後的凌晨，念舊的李晟就悲慟發文：「仍然無法相信，來不及告別，是妳把我從泥濘裡拉出來，給了我愛的震撼，現在又給了我死亡的教育，可是我再也無法告訴妳，妳給了我什麼。」

李晟（左）是末代瓊女郎，和張睿合作「新還珠格格」。圖／摘自微博
李晟（左）是末代瓊女郎，和張睿合作「新還珠格格」。圖／摘自微博

瓊瑤 趙薇 王心凌

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