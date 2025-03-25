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柯震東台灣街頭被搭訕「十年頭一回」卻遭經紀人滅火

記者廖福生／即時報導
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柯震東。圖／500輯攝影團隊提供
柯震東。圖／500輯攝影團隊提供

柯震東近年來經常周末晚間出現在台北市信義區，且面對粉絲要求合照來者不拒，親民的形象深受不少年輕族群喜愛。而平時他除了忙於工作外，也會固定在個人社群平台上分享生活，近日他在個人的Threads上，分享了自己被搭訕的故事，再度掀起熱議。

柯震東發文表示：「對了！我上週六在信義被搭訕了！我坐在WTNC的戶外！突然有一個男的過來說：『我女生朋友想認識你可以嗎？』我當下直接傻住！我應該已經十年沒被搭訕了吧！！」

接著該女孩過來向柯震東說：「我可以認識你嗎？」而柯震東因為太驚訝了沒有回話，讓女孩尷尬的走掉，沒想到半分鐘後女孩又回來說：「還是我們先交換IG！」正當柯震東充滿被搭訕的喜悅要跟方說自己IG時，沒想到一旁柯震東的經紀人竟站了起來直說：「不好意思不方便.....。」讓他崩潰心想：「喜悅毀滅者。」

最後，柯震東也向該女孩致謝：「女孩我不知道妳的名字，但感謝妳給了我這十年來已經被遺忘的被搭訕跟被要IG的喜悅！偶爾出門.....真好。」而柯震東也補充對方基本上應該是沒有反串：「他們應該是不知道我是誰！因為那個男生之後在旁邊一直跟女生說：『妳在害羞什麼啦！剛剛妳不是一直叫我幫妳開場！結果來了又不敢說話！快去呀！至少換到IG吧！』」

柯震東在Threads上分享自己被搭訕的故事。圖／翻攝自柯震東Threads
柯震東在Threads上分享自己被搭訕的故事。圖／翻攝自柯震東Threads

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