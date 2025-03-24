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100分鐘黑歷史影片 她被指「人醜心更醜」：很受傷

記者林怡秀／即時報導
小優(右)接受王偉忠專訪。圖／摘自臉書
小優(右)接受王偉忠專訪。圖／摘自臉書

小優(游振宜)今晚發文向宋羽葤道歉，她也上王偉忠主持的「欸！我說到哪裡了？」分享這一個月以來的心路歷程，她因為八卦宋羽葤和胡瓜的關係，被老闆吳宗憲解約，宋羽葤並揚言對她提告，她透露吳宗憲解約後有和她通電話，告訴她已經請宋羽葤撤回告訴，她也私下再度傳訊給宋羽葤道歉。

宋羽葤先前曾公開她和小優的對話音檔，小優挨批明明是請求對方原諒，態度卻咄咄逼人，小優在節目中坦承當初和宋羽葤通話長達90分鐘，她到後面因為太想獲得對方諒解，所以語氣忍不住變得急迫，讓對方聽起來不舒服，這點是她處理得不夠好，她也深切反省自己出道多年，不應該還犯這樣的錯誤。

而「小明星大跟班」在新聞爆發後，跟風剪了一段超過100分鐘的節目片段，內容全是小優被眾女星指控的畫面，小優坦言看到心裡確實很受傷，「他們標題是下『人醜心更醜』，看了覺得滿難過的，對出現在畫面中的藝人朋友，我也覺得很抱歉」，王偉忠也說，當時看到這段影片他自己都傻眼，要製作人去向中天反應，後來中天把該段剪接影片下架，不過傷害已經造成。

小優說，這段時間以來，手機接到100、200封罵人的訊息，「讓我難過的是除了新聞本身之外，又衍生出一些根本沒發生的事情，我不知道觀眾還會不會想看到我，但我是真的很喜歡表演」，王偉忠則鼓勵她，承受罵聲本來就是公眾人物要面對的課題之一，把該處理的都處理好，還是可以重新站起來，小優忍不住哽咽表示，在她3月1日生日當天，還是有不少朋友安慰她，陪她度過低潮，讓她相當感謝。

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