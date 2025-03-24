美股、幣圈「炸裂式崩盤」？命理師曝2關鍵可避災

華爾街股市面對經濟衰退恐慌持續走低。(歐新社)

善於解讀能量的命理師沈嶸，每年都會分析解讀當年度的能量主軸。沈嶸算出今年2025青蛇年是「極端分岔」的頻率，所以今年又稱為「分岔年」，會將人們分為兩個極端，往往忽然一個決定、一個事件、一個轉折就會把人帶向極端好或極端壞的一方，而且沒有中間模糊地帶，若不是往上走，就會是往下走。貧與富、生與死、結婚或離婚、交往或分手等，一瞬間就會決定命運。而這些結果，在之前就會有跡可循，都是過往因果累積到今年徹底爆發，所以今年除了是「分岔年」，更是「果報年」。

沈嶸表示今年的演藝圈就有明顯的「極端分岔」現象，例如今年春節結束剛開工，「分岔年」能量才剛運作，就驚傳原本開心跟家人旅日的「大S忽然因流感客死異鄉」；彼時結婚時相當甜蜜恩愛的「陳曉與陳妍希 突然在今年宣布離婚」。這兩起事件也都是過去就有跡象，像是大S原本就有癲癇、心臟問題，身體本就虛弱，而陳曉與陳妍希過去就屢傳分居、陳曉冷暴力，今年陳妍希終於決定離婚。

同時，在「分岔年」裡，善業與惡業都會加速顯現，把人推到兩個極端，過去得罪他人或傷害他人的劣跡事件在今年紛紛爆出，例如「王大陸教唆打傷UBER司機」演藝之路就此全毀，沈嶸特別指出，王大陸本來是因為逃兵役遭調查，卻意外查出教唆傷人，過去的劣跡斑斑在今年無所遁形。其他「分岔炸裂」的案例還有YouTuber「Andy老師爆料十年頻道收益1億元幾乎進到前女友家寧一家口袋」、「金秀賢遭爆誘拐交往未成年演員金賽綸」疑似以債務逼死金賽綸。這些公眾人物都是「種下惡因」，累積到今年業力爆發「因果報應」，命運大轉彎。沈嶸說，這就是「極端分岔年」的典型案例。

在民生經濟方面，「極端分岔」也無處不在。沈嶸舉例，像是美國總統川普 今年發動關稅戰，引發經濟衰退恐懼，美股自2月27日起一路大跌，甚至是過去相當風光的「科技股」特斯拉、輝達(Nvidia)、蘋果、微軟、谷歌、Meta等都出現下跌災情慘重的狀況，連帶帶動台股 下跌；炙手可熱新型投資工具「加密貨幣」也血流成河，比特幣價格「閃崩」近1萬美金，整個幣圈哀鴻遍野；美股暴跌連帶台股也同樣崩盤跳水，2024年3月台股曾衝上兩萬點的新高，前景一片看好，今年3月台股甚至曾一天內蒸發市值約2.2兆元，護國神山台積電甚至市值一天蒸發逾9千億元。房地產方面，因央行打房與信用管制雙管齊下，原本大熱的房市迎來了寒冬，想買的買不了、想賣的賣不掉。沈嶸指出，這些都是過去前景風光的投資標的，如今忽然「炸裂式崩盤」，印證了「分岔年」的極端磁場。

政治方面，沈嶸提到今年台積電為了避免關稅，大舉投資1650億美元到美國設廠，然而卻傳出台灣依然被美國點名列為「骯髒15國」，引起民眾對於「護國神山」失效的恐慌；過去一向不合的美國與俄羅斯，在川普上任後情況似乎有所鬆動，川普甚至大動作公開讚賞普丁，反而過去力挺烏克蘭的美國，在3月的「川澤會」雙方總統吵架收場，美烏關係破裂。沈嶸表示，這些在在體現了「分岔年」將政治外交由一個極端拉到另一個極端的現象

對於大眾對今年各種不確定性的恐懼，沈嶸最後也提供了因應之道，教大家如何避災。首先，要「謹慎選擇」，今年是個「分水嶺」，因此每一個抉擇都至關重要，尤其今年萌生的重大決定，如分手離婚、買賣房產、借貸投資等，一定要經過審慎評估，千萬不能衝動行事，選擇對的路就能通往成功富有的順境，選擇錯的路，則會導向失敗貧窮的逆境，分岔到對的路徑才能立於不敗之地。再來是「掌握AI技術」，今年有些人會因為掌握關鍵的AI技術或獲得特殊契機而快速翻身，另外一批人則會因為跟不上AI的腳步而被埋沒，步入更加貧窮的境地。所以若您想要翻身成為更有錢的人，就要更加積極學習，千萬不要讓自己被市場淘汰。