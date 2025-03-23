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神劇「混沌少年時」 天才童星4小時一鏡到底

記者陳穎／即時報導
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歐文庫柏在「混沌少年時」演出被控謀殺同學。圖／Netflix提供
歐文庫柏在「混沌少年時」演出被控謀殺同學。圖／Netflix提供

15歲歐文庫柏(Owen Cooper)處女作就是被封為神劇的「混沌少年時」（Adolescence），劇中被控謀殺同學，背後挖掘出霸凌、男女關係邊偏差，他的情緒從無辜、憐憫到讓人恐懼，加上超狂的4小時一鏡到底，讓不少人看完直呼：「年度大作！」

影片來源：YouTube@Still Watching Netflix

導演菲利普·巴蘭提尼(Philip Barantini )過去就以「餐廳失控夜」（Boiling Point）的一鏡到底征服觀眾，這一次在「混沌少年時」把功力再提升，4集共4小時全部一鏡到底，每一集都花了約15次拍攝，最難的是第2集，校園辦案群演多達370人，還要加上無人空拍機，走位演出總共花了5天共演出13天，最後一集則要瘋狂轉換家中及多處地點，花了5天拍了16次，除了第一集外，導演最後都選擇了最後一次的成品。

「混沌少年時」才上架就衝到排行榜第3名，劇情描述13歲少年傑米被控殺人，全家都認定他是無辜，傑米也堅稱沒犯罪，不過隨著調查逐步展開，在與一位兒童心理學家諮詢的過程中，真相逐漸浮出水面。被後也揭開青少年現在要面對的更多問題，包含校園霸凌、網路交友，甚至牽涉到性別仇恨、厭女情節，又或是情緒控制的障礙、親子關係疏離。

歐文庫柏在第3集和心理師的攻防戰被譽為最強演出，他時而脆弱時而暴怒，又或突然轉變成大人一般的挑性，毫無章法的壞，除了情緒到位，也要有非常準確的表演才能完成：「妳還好嗎？妳的臉有點紅，我大吼大叫嚇到妳了嗎？我才13歲，我看起來應該沒那麼可怕。真是丟臉，竟然害怕一個13歲的少年。」強烈的壓迫感，透過一鏡到底的手法，讓人喘不過氣。「混沌少年時」已在Netflix上架。

空拍機 親子 Netflix

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