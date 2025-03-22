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胡歌翻版？知名娛樂博主爆「男頂流秘戀經紀人」…肖戰「躺槍」

娛樂新聞組／即時報導
肖戰被懷疑戀上自己的經紀人，但遭到否認。(取材自微博)
肖戰被懷疑戀上自己的經紀人，但遭到否認。(取材自微博)

大陸娛樂博主「吃瓜少女張小寒」日前以漫畫形式爆料「腥風血雨體質男頂流秘戀經紀人」，並暗示男頂流30多歲、經紀人年長一些，種種線索讓網友懷疑男主角正是肖戰，還有網友直指根本就是胡歌翻版。對此，「肖戰打假小隊」立刻出面闢謠，強調「藝人單身」。

透過選秀節目「燃燒吧少年」成團出道的33歲男星肖戰，所屬團體「X玖少年團」曾於「2017亞洲金曲大賞」中獲得年度最受歡迎團體獎，不過讓他更為大眾熟知的當屬戲劇方面的表現，包括電視劇「陳情令」、「餘生，請多指教」、「夢中的那片海」、「玉骨遙」，以及電影「射鵰英雄傳：俠之大者」，堪稱娛圈頂流。

而張小寒的漫畫暗指某位30多歲、有腥風血雨體質的男頂流，與年紀較大的女經紀人秘戀，兩人不僅形影不離，還有不少情侶同款的物品。這個爆料讓全網炸鍋。

據悉，肖戰的經紀人是張晶，兩人從2019年開始合作，而張晶比33歲的肖戰大了不少，年約40歲。

其實，兩人不是第一次傳出秘戀，早在2月間，就有網友整理出兩人「戀愛關鍵證據」，包括張晶陪肖戰在老家過年、疑似穿情侶裝和戴定情項鍊、在米蘭一起看夕陽偷偷放閃等，還有網友直指兩人根本就是胡歌當初秘戀經紀人黃曦寧的翻版。

對此，微博「肖戰打假小隊」立即出面闢謠，強調「這類內容已經闢謠過很多次了！藝人單身。別造謠了！」粉絲也紛紛留言力挺，認為「爆料太假」，還呼籲應該對造謠者提告。相關言論仍在網路上不斷發酵中。

肖戰 胡歌 微博

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