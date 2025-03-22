舒淇結婚9年發文放閃 馮德倫推聯名公仔 陳冠希力挺

馮德倫與「香港公仔（Figure）教父」劉建文（Michael Lau）聯名推出限定公仔。圖／BUCKET MAN提供

馮德倫（Stephen）21日現身於亞洲國際博覽館國際潮流盛事ComplexCon，為他全新創立的動漫 IP 「BUCKET MAN」 主持發表會，並同步宣布首個企畫，將與「香港 公仔（Figure）教父」劉建文（Michael Lau）聯名推出限定公仔。他的太太舒淇 也在IG連發兩篇貼文大力祝賀，夫妻倆隔空放閃。

馮德倫正式宣布全新動漫企畫 「BUCKET MAN」 問世，未來還將推出更多相關計畫，並與不同領域的藝術家合作。而舒淇也貼出馮德倫在 ComplexCon 攤位的照片，攤位內擺滿這次的主題「紅色水桶與全新公仔」，並幽默地寫道：「這是……裝置藝術？行為藝術？還是變身術？」

活動吸引眾多城中藝術家與潮流人士前往祝賀，包括陳冠希、美國視覺藝術家 Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵，以及 MIRROR成員Lokman、Anson Kong、Alton與Frankie等人。也讓馮德倫在IG上發文感謝：「Thank you all for visiting the BUCKE MAN booth！感謝你們來幫我加潮」。

馮德倫表示：「身為導演，在寫劇本時，通常會先設定角色，再去安排服裝等細節，但這次的IP企畫是反傳統的做法。不論是中國、香港或好萊塢 電影，都不是只要有某些特定元素就一定成功，因此要更關注世界趨勢，多嘗試不同的可能性。這次先是有Azuki的藝術作品，這些創意圖帶給我靈感，原本只是畫中一個頭上罩著水桶的小朋友，後來才發展出角色個性與故事，並且與優秀的藝術家合作，接下來會持續推動這個計畫。」

馮德倫此次全程參與這次企劃的籌備與創作，特別融入幽默與香港回憶的元素，紅色水桶的親切感更讓許多人感同身受，連 Edison（陳冠希）看到水桶都忍不住戴上試試。