舒淇結婚9年發文放閃 馮德倫推聯名公仔 陳冠希力挺

馮德倫與「香港公仔(Figure)教父」劉建文(Michael Lau)聯名推出限定公仔。圖/BUCKET MAN提供

馮德倫(Stephen)21日現身於亞洲國際博覽館國際潮流盛事ComplexCon,為他全新創立的動漫 IP 「BUCKET MAN」 主持發表會,並同步宣布首個企畫,將與「香港 公仔(Figure)教父」劉建文(Michael Lau)聯名推出限定公仔。他的太太舒淇 也在IG連發兩篇貼文大力祝賀,夫妻倆隔空放閃。

馮德倫正式宣布全新動漫企畫 「BUCKET MAN」 問世,未來還將推出更多相關計畫,並與不同領域的藝術家合作。而舒淇也貼出馮德倫在 ComplexCon 攤位的照片,攤位內擺滿這次的主題「紅色水桶與全新公仔」,並幽默地寫道:「這是……裝置藝術?行為藝術?還是變身術?」

活動吸引眾多城中藝術家與潮流人士前往祝賀,包括陳冠希、美國視覺藝術家 Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵,以及 MIRROR成員Lokman、Anson Kong、Alton與Frankie等人。也讓馮德倫在IG上發文感謝:「Thank you all for visiting the BUCKE MAN booth!感謝你們來幫我加潮」。

馮德倫表示:「身為導演,在寫劇本時,通常會先設定角色,再去安排服裝等細節,但這次的IP企畫是反傳統的做法。不論是中國、香港或好萊塢 電影,都不是只要有某些特定元素就一定成功,因此要更關注世界趨勢,多嘗試不同的可能性。這次先是有Azuki的藝術作品,這些創意圖帶給我靈感,原本只是畫中一個頭上罩著水桶的小朋友,後來才發展出角色個性與故事,並且與優秀的藝術家合作,接下來會持續推動這個計畫。」

馮德倫此次全程參與這次企劃的籌備與創作,特別融入幽默與香港回憶的元素,紅色水桶的親切感更讓許多人感同身受,連 Edison(陳冠希)看到水桶都忍不住戴上試試。