被罵「廢物」…趙露思曝光黑粉訊息 霸氣回應「這段話」

趙露思不走甜美路線，變身帥氣賽車女郎。(取材自微博)

去年底因抑鬱症停工，近日已逐步復工 的大陸女星趙露思 ，可謂是人紅是非多。日前她才在社交平台上大動作取消關注好友，引發熱議，沒想到最近為雜誌拍封面，還自己化妝的她，又收到一則黑粉私訊，不僅辱罵她「廢物」，還被指責「欠粉絲太多」，惡毒言語引起軒然大波。

從趙露思公開的私訊截圖可見內容寫道，「粉絲不欠你什麼，但你欠粉絲太多。你就是個廢物」、「你給粉絲的是醜成狗一樣的自己化妝，一坨屎一樣的劇」，還警告她「最好一輩子別線下活動，橫幅喇叭給你安排...」，趙露思將部分內容遮蔽掉，但隱約可看出是不雅的罵人詞語。

由於截圖來自手機訊息畫面，不少網友驚呼，「黑粉怎會知道趙露思手機號，太恐怖了」。

據悉，趙露思當天公布新雜誌大片，造型、妝容和以往清純甜妹風格完全不同，整體造型以賽車 作為主軸，帥氣十足、時尚感強烈。引人注意的是，這次雜誌照的妝容是趙露思親自化的。

不過，這樣的風格卻遭來不少負評，「誰能懂，我反正不懂」、「她對美的認知是不是有點扭曲」、「實話說，更醜了」，黑粉發的訊息也隨之出現。

對此，趙露思並未氣餒，而是霸氣回應，「更加珍惜還能拍攝影像的機會，更加重視創作的初心，更加確信個性和故事內容永遠排在外貌/妝容之前」，還說，「最基本的尊重不過就是允許萬物如其是，讓花成為花。所以『要化 愛化』化一輩子。」