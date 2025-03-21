台下狂喊老公 陳奕迅回應「這句話」讓歌迷死心

陳奕迅高雄演唱會門票本周日開賣，採取實名制。圖／My Kan提供

Eason陳奕迅上周在雪梨開唱，突發奇想將頭髮捲成「雪梨歌劇院造型」，台下歌迷熱情大喊「老公」，他幽默回：「別再叫了！我結婚快20年了，死心吧！」

演唱會有搞笑也有真摯情感的一面，陳奕迅以歌寄情，對亡友方大同致意，他感性說：「雖然他不在了，但音樂就是這樣，會長留青史。」接著演唱方大同作曲、監製的「孤獨患者」，唱畢他深深一鞠躬，又清唱香港 組合Swing 的經典歌曲「那邊見」，並將手指向天空，唱到最後一句「See you on the other side」時，全場觀眾動容。

陳奕迅也用流利英語向當地觀眾分享演唱會概念：「Fear 和 Dreams 都還沒發生，它們只存在於腦中，不是真實的。所以不要想太多，好好把握當下。」說到做到，這趟雪梨行他趁工作空檔，悠閒漫步於城市街頭，大啖冰淇淋，不放過品嚐美食的每一刻。