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台下狂喊老公 陳奕迅回應「這句話」讓歌迷死心

記者梅衍儂／即時報導
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陳奕迅高雄演唱會門票本周日開賣，採取實名制。圖／My Kan提供
陳奕迅高雄演唱會門票本周日開賣，採取實名制。圖／My Kan提供

Eason陳奕迅上周在雪梨開唱，突發奇想將頭髮捲成「雪梨歌劇院造型」，台下歌迷熱情大喊「老公」，他幽默回：「別再叫了！我結婚快20年了，死心吧！」

演唱會有搞笑也有真摯情感的一面，陳奕迅以歌寄情，對亡友方大同致意，他感性說：「雖然他不在了，但音樂就是這樣，會長留青史。」接著演唱方大同作曲、監製的「孤獨患者」，唱畢他深深一鞠躬，又清唱香港組合Swing 的經典歌曲「那邊見」，並將手指向天空，唱到最後一句「See you on the other side」時，全場觀眾動容。

陳奕迅也用流利英語向當地觀眾分享演唱會概念：「Fear 和 Dreams 都還沒發生，它們只存在於腦中，不是真實的。所以不要想太多，好好把握當下。」說到做到，這趟雪梨行他趁工作空檔，悠閒漫步於城市街頭，大啖冰淇淋，不放過品嚐美食的每一刻。

5月他即將到高雄巨蛋開唱，這是陳奕迅相隔12年再度踏上港都舞台，門票本周日中午12點在拓元售票系統販售，為防堵黃牛，採實名制購票。本周六中午12點開放國泰世華CUBE信用卡友搶先購票，同日下午1點台灣大哥大及MyVideo則為黑卡會員專屬購票。

陳奕迅巡演空檔造訪雪梨歌劇院。圖／摘自臉書
陳奕迅巡演空檔造訪雪梨歌劇院。圖／摘自臉書
陳奕迅此次巡演概念是「好好把握當下」。圖／My Kan提供
陳奕迅此次巡演概念是「好好把握當下」。圖／My Kan提供

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