台下狂喊老公 陳奕迅回應「這句話」讓歌迷死心

陳奕迅高雄演唱會門票本周日開賣,採取實名制。圖/My Kan提供

Eason陳奕迅上周在雪梨開唱,突發奇想將頭髮捲成「雪梨歌劇院造型」,台下歌迷熱情大喊「老公」,他幽默回:「別再叫了!我結婚快20年了,死心吧!」

演唱會有搞笑也有真摯情感的一面,陳奕迅以歌寄情,對亡友方大同致意,他感性說:「雖然他不在了,但音樂就是這樣,會長留青史。」接著演唱方大同作曲、監製的「孤獨患者」,唱畢他深深一鞠躬,又清唱香港 組合Swing 的經典歌曲「那邊見」,並將手指向天空,唱到最後一句「See you on the other side」時,全場觀眾動容。

陳奕迅也用流利英語向當地觀眾分享演唱會概念:「Fear 和 Dreams 都還沒發生,它們只存在於腦中,不是真實的。所以不要想太多,好好把握當下。」說到做到,這趟雪梨行他趁工作空檔,悠閒漫步於城市街頭,大啖冰淇淋,不放過品嚐美食的每一刻。