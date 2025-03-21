黛咪摩爾痛失奧斯卡影后 「懼裂」卻空降排行榜第一

黛咪摩爾在「懼裂」中有精彩的演出。圖／CATCHPLAY+提供

CATCHPLAY+影音平台21日公布2025年第一季觀看排行榜，其中電影類第一名毫無懸念由獨家上架的肉體恐怖神作「懼裂」奪下，緊隨其後的是中國奇幻大片「封神第一部：朝歌風雲」，華麗特效與磅礡戰爭場面打造東方史詩新高度；第三名則是連恩尼遜主演的動作驚悚片「罪惡對決」。

另外，位居第四名的則是被封為近年最燃香港電影的「九龍城寨之圍城」；經典史詩電影續作「神鬼戰士II」再現羅馬競技場的熱血與榮耀，則奪下第五名。而榮獲本屆奧斯卡 最佳影片等五項大獎的「艾諾拉」因獎項加持聲勢看漲，月初才上架就進榜衝上第六名。張家輝攜手阮經天的犯罪懸疑片「重生」緊跟其後；超級英雄電影「猛毒最終章：最後一舞」與催淚動畫片「荒野機器人」分別拿下第八、九名，而大受歡迎的歌舞奇幻鉅作「魔法壞女巫」則成功擠進前十。

非電影類榜單，由近期話題不斷的懸疑犯罪影集「死了一個娛樂女記者之後」登上冠軍寶座。緊追在後的則是驚悚短影音台劇「都市懼集」。第三名則是妮可基嫚自製自演的間諜驚悚劇「特種部隊：母獅」。西部神劇「黃石公園 」穩坐第四。第五名則是心理驚悚影集「謀殺清單」。

另外，經典推理小說翻拍而成的影集「退休 偵探史貝德」排名第六。集結休葛蘭、班維蕭等英國明星卡司的真人實事改編影集「英式醜聞」奪得第七名。動作巨星席維斯史特龍首度主演的影集「塔爾薩之王 Tulsa King」則靠他獨特的硬漢魅力及黑色幽默成功擠進榜內，位居第八。最受歡迎的台式成長喜劇「俗女養成記」以及火辣又危險的迷你影集「應召女友」則分別拿下第九、十名。