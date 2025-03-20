母女親筆信曝光 金賽綸：來生我想當妳媽媽 給妳滿滿的愛

金賽綸過世後，關於她與金秀賢的紛擾仍不停息。(圖／摘自IG)

韓自媒體「橫豎研究所」今（20）日直播中透露，已故女星金賽綸 的母親現在瘦得只剩皮包骨，對於前一天記者李鎮浩稱金賽綸結過婚又墮胎 ，金母泣不成聲，「橫豎」也公開了她在金賽綸過世後寫給女兒的信，以及金賽綸生前曾經寫給媽媽的信，內容提到「如果有來生，我想當你的媽媽」。

「橫豎」主持人金世義透露：「金賽綸的母親昨天泣不成聲，我們節目工作人員擁抱了她，發現她瘦得只剩皮包骨。金賽綸的母親親手寫了一封信，題目是『給前往天國的賽綸』，字裡行間滿是淚水。原本我們打算今天舉行記者會，但她根本無法站立，連勉強走動都很困難。親眼見到她這副模樣，真的令人心碎。」

金母信件全文：

親愛的女兒賽綸啊，你在溫暖的地方嗎？身體還疼嗎？

我今天依舊頭痛得無法忍受，胸口悶得難受。

冬天即將結束，大家都說溫暖的春天要來了，但我凍僵的心卻絲毫沒有回暖的跡象。

你的衣服、你用過的東西，我什麼都捨不得丟，一直緊緊抓著不放。

你穿過的睡衣還留著你的氣息，至今都沒洗，我一直抱著它入睡。

明明曾經那麼掙扎地喊著要去死，最後真的感到安穩了嗎？

還記得你說過「如果我死了，應該會有很多朋友來吧？」結果真的有很多人來送你最後一程。

你一直像個孩子一樣，但看著這一切，我才發現，我的女兒真的努力好好活過。

這給了我極大的安慰，也讓我知道，原來有這麼多人記得你最真實的模樣，讓我重新振作了一點。

你一定看到了吧，那些來看你的所有人。

錢算什麼呢？如果能再陪在你身邊久一點該有多好……

但我卻因為工作，沒辦法陪你走完最後一刻。

害怕了吧？現在回頭看，不論這件事、那件事，留下的全是無盡的後悔，內心飽受折磨。

有時候，我甚至想，不如就活成那些新聞裡所描繪的「金賽綸」，就那樣放棄一切……

但我無法接受，無法接受自己一次又一次地放手，看著你變成這副模樣。

不是說好了嗎？你說過你會活下去，說好了不管怎樣都會撐過去的，明明和我約定過的啊。

媽媽，今天我們去漢江公園散步吧？

媽媽，今天我們去打羽毛球吧？

媽媽，今天要不要跟姨姨還有浣熊 一起去做志工呢？

媽媽，今天我畫了一幅你說的那種明亮的畫喔。

媽媽，我真的好想吃小黃瓜。

媽媽，可以幫我做炒小魚乾嗎？

媽媽，幫我開電視。

媽媽，幫我開燈。

媽媽，幫我開洗衣機。

媽媽，我害怕安靜又黑暗的地方……媽媽……

媽媽，媽媽，我好像還能聽見你在身邊嘰哩呱啦地說話，讓我忍不住驚醒。

可是我卻一直對你說：「別發照片上網，不要太顯眼，不要太晚回家，不要喝酒。」

現在回想起來，當時的你只是想盡辦法撐過每一天，但我卻總是在說「不要這個、不要那個」。

我是不是只會說這些話呢？對不起……

媽媽一直以為，阻止你做某些事，就是在保護你。

媽媽明明說過相信你，但卻還是想把你藏起來，不讓你去做自己想做的事，真的很對不起……

現在竟然還要我解釋？還要我說明什麼？

到底為什麼……我只是無法就這樣讓你離開而已……

我只是希望那些把你變成「說謊的人」的人，能夠道歉，只希望這種事不再發生……

可結果呢？我等到的只有對我存在的否定，還有那些要我解釋的話語。

一定很難受吧？這三年來，你受了多少委屈，內心崩潰了多少次？

這麼美好的人，卻浪費了這麼多寶貴的時間……

別擔心，就算世上的人都不明白，媽媽明白。

我們也明白，你的朋友們明白，還有那些後來認識你的人，他們都會知道。

而且，媽媽也會好好的。

你不是也說過嗎？「別擔心，媽媽，就算全世界都不明白，至少我明白。」

這段時間，真的很吵鬧吧？對不起……

綸啊，現在媽媽能讓你安靜地走了…

另外，「橫豎」也公開金賽綸曾經寫給媽媽的信，內容寫著：「媽媽，謝謝你一直以來的照顧，我愛你。謝謝你讓我來到這個世界，也謝謝你成為我的媽媽。如果有來生，我想當你的媽媽，讓你接受滿滿的愛。」金賽綸署名「大女兒」，還畫了一顆愛心。