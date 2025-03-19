我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲生日前1天 在西班牙腦死北京國安小將離世

住洛杉磯最大福利 華人區雪山雲霧繚繞藏奇景

章子怡素妍戴黑框眼鏡「好美」… 網驚：撞臉汪峰新女友森林北

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
汪峰的現任女友「森林北」氣質清新。(取材自微博)
汪峰的現任女友「森林北」氣質清新。(取材自微博)

中國文聯第11屆全國委員會第6次會議，近日在北京召開，國際影后章子怡以全素顏加黑框眼鏡形象出現，罕見展現知性美，相關照片秒登熱搜。此外，有網友發現，章子怡這樣的知性裝扮，竟然撞臉汪峰新女友森林北，引起網友熱議。

從網友曬照可見，章子怡戴黑框眼鏡素顏參加文聯會議，她時而抬頭聽講，時而低頭做筆記，看起來相當認真，手上的大鑽戒也相當搶眼。而最讓人津津樂道的還是她的素顏狀況，沒有濃妝華服的包裝，章子怡肉眼可見的皮膚緊緻、五官細膩，不少網友大讚，「完全看不出已經46歲」、「骨相果然就是永遠的神」。

不過，就在眾人為章子怡的素顏狀態驚嘆時，有眼尖網友發現一個驚人細節：章子怡的氣質和樣貌，竟然與汪峰的現任女友「森林北」十分相似，兩人皆有著清新脫俗的氣質，以及優雅端莊的姿態。

這個發現讓網友炸鍋，有網友打趣，「汪峰的審美還真是專一」、「汪峰挑選對象的眼光有意思」、「汪峰是不是照著章子怡的樣子找女朋友？」，也有人感嘆，「難道是歲月在兩人之間畫下的一道奇妙紐帶？」

據悉，章子怡2015年與歌手汪峰結婚後，育有一對子女，2023年10月，兩人突然宣布結束8年婚姻。去年5月，汪峰被拍到疑似有了新戀情，對方正是本名李巧的「森林北」。巧合的是，森林北也是一位事業型女人，活躍於文旅圈的她有著不少粉絲。

章子怡素顏加黑框眼鏡現身，罕見展現知性美。(取材自微博)
章子怡素顏加黑框眼鏡現身，罕見展現知性美。(取材自微博)

章子怡 道奇

上一則

王大陸服役8天被稱「大人物」 同袍曝「脫光光」過程

下一則

布魯斯威利失智症息影3年 歡度70大壽女兒親揭近況

延伸閱讀

章子怡素顏+黑框眼鏡現身文聯會議 手上大鑽戒搶眼

章子怡素顏+黑框眼鏡現身文聯會議 手上大鑽戒搶眼
整過頭？章子怡透視裝美胸全露 臉頰僵硬照瘋傳　

整過頭？章子怡透視裝美胸全露 臉頰僵硬照瘋傳　
章子怡穿性感薄紗 網友看她的眼神全變了

章子怡穿性感薄紗 網友看她的眼神全變了
年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
「難哄」男女主角白敬亭、章若楠疑似「假戲真做」。(取材自微博)

傳「霜降」影片示愛？「難哄CP」白敬亭、章若楠再爆假戲真做

2025-03-17 21:30
具俊曄（右）不捨得讓大S樹葬，決定讓愛妻長眠於金寶山墓地。(取材自Instagram)

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

2025-03-15 00:50
白鹿在嬰兒肥滿滿的模樣，讓網友直喊「最美初戀」。(取材自微博)

虎牙+嬰兒肥… 白鹿曬10年前舊照 網喊最美初戀

2025-03-13 08:00

超人氣

更多 >
太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費

太爽了 加州用戶未來2個月「免付」瓦斯電費
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板