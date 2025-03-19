章子怡素妍戴黑框眼鏡「好美」… 網驚：撞臉汪峰新女友森林北

汪峰的現任女友「森林北」氣質清新。(取材自微博)

中國文聯第11屆全國委員會第6次會議，近日在北京召開，國際影后章子怡 以全素顏加黑框眼鏡形象出現，罕見展現知性美，相關照片秒登熱搜。此外，有網友發現，章子怡這樣的知性裝扮，竟然撞臉汪峰新女友森林北，引起網友熱議。

從網友曬照可見，章子怡戴黑框眼鏡素顏參加文聯會議，她時而抬頭聽講，時而低頭做筆記，看起來相當認真，手上的大鑽戒也相當搶眼。而最讓人津津樂道的還是她的素顏狀況，沒有濃妝華服的包裝，章子怡肉眼可見的皮膚緊緻、五官細膩，不少網友大讚，「完全看不出已經46歲」、「骨相果然就是永遠的神」。

不過，就在眾人為章子怡的素顏狀態驚嘆時，有眼尖網友發現一個驚人細節：章子怡的氣質和樣貌，竟然與汪峰的現任女友「森林北」十分相似，兩人皆有著清新脫俗的氣質，以及優雅端莊的姿態。

這個發現讓網友炸鍋，有網友打趣，「汪峰的審美還真是專一」、「汪峰挑選對象的眼光有意思」、「汪峰是不是照著章子怡的樣子找女朋友？」，也有人感嘆，「難道是歲月在兩人之間畫下的一道奇 妙紐帶？」