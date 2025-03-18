木村拓哉首度「染金髮」赴巴黎苦練法文成型男主廚
日本男神木村拓哉睽違五年再度化身天才主廚「尾花夏樹」，演出電影「型男主廚三星夢：巴黎篇」向世界級米其林三星邁進。劇組本次還遠赴法式料理發源地「巴黎」實景拍攝，不同拍攝環境且必須展現出「巴黎」風格，木村拓哉更首度染髮。
相隔五年再度與觀眾見面，木村拓哉思考著角色在這段時間的變化，並表示：「當時我就在想『尾花這傢伙現在應該是什麼樣子呢？』以尾花夏樹這個人來說，他絕對不會是一個被形容為『還是跟以前一模一樣呢！』的人吧。作為在巴黎生活的日本人，我想說『是不是該放開手腳試試？』於是就鼓起勇氣，人生第一次把整頭給漂金了！」
沒想到這一染，卻意外與擔綱本片料理監修，同時也是首位在巴黎拿下米其林三星的日本主廚「小林圭」撞髮，也讓木村拓哉驚訝表示：「我知道在巴黎有位拿到米其林三星的日本主廚，但我並不知道小林圭的長相；結果在試裝結束後，我才突然想到要搜尋圖片，當下差點嚇到手滑把手機摔下來。」
「型男主廚三星夢：巴黎篇」延續日劇時間線，重返主角尾花夏樹與早見倫子的初遇之地「巴黎」拍攝，因此片中法文台詞量幾乎與日文台詞量相當，讓演員們為此都接受高強度法文訓練，從ABC開始一個個字母練習，十分有難度的挑戰。
如此高強度訓練，也讓木村拓哉表示：「訓練的強度超乎想像，我們只能不斷重複練習，然後在正式拍攝時呈現出來。每次拍攝結束後，衣服內側都被汗浸透了！」而主演群之一的及川光博則笑道：「我一度想著哪有那麼多字的日本電影？」
電影「型男主廚三星夢：巴黎篇」劇情描述自從「Grand Maison東京」在日本榮獲米其林最高榮譽「三星」肯定之後，接著又歷經疫情衝擊與大企業對抗等種種危機，早見倫子（鈴木京香 飾）將主廚身分交棒後輩，跟隨昔日夥伴尾花夏樹（木村拓哉 飾），兩人重返法國料理發源地「巴黎」開設新店「Grand Maison巴黎」，再度為了米其林三星奮力一搏，並目標成為首位獲得米其林三星肯定的亞洲主廚。然而在眾多名廚競爭的巴黎，尾花卻遲遲無法交出滿意成績，甚至在一場大型晚宴上意外失誤。這讓尾花下定決心，向昔日恩師承諾：「倘若下次評選無法取得三星，就將辭職離開法國。」
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