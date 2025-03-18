木村拓哉首度「染金髮」赴巴黎苦練法文成型男主廚

木村拓哉睽違五年再度化身型男主廚，甚至為角色獻出耳目一新的金髮初體驗。圖／采昌提供

日本 男神木村拓哉 睽違五年再度化身天才主廚「尾花夏樹」，演出電影「型男主廚三星 夢：巴黎篇」向世界級米其林三星邁進。劇組本次還遠赴法式料理發源地「巴黎」實景拍攝，不同拍攝環境且必須展現出「巴黎」風格，木村拓哉更首度染髮。

相隔五年再度與觀眾見面，木村拓哉思考著角色在這段時間的變化，並表示：「當時我就在想『尾花這傢伙現在應該是什麼樣子呢？』以尾花夏樹這個人來說，他絕對不會是一個被形容為『還是跟以前一模一樣呢！』的人吧。作為在巴黎生活的日本人，我想說『是不是該放開手腳試試？』於是就鼓起勇氣，人生第一次把整頭給漂金了！」

沒想到這一染，卻意外與擔綱本片料理監修，同時也是首位在巴黎拿下米其林三星的日本主廚「小林圭」撞髮，也讓木村拓哉驚訝表示：「我知道在巴黎有位拿到米其林三星的日本主廚，但我並不知道小林圭的長相；結果在試裝結束後，我才突然想到要搜尋圖片，當下差點嚇到手滑把手機摔下來。」

「型男主廚三星夢：巴黎篇」延續日劇時間線，重返主角尾花夏樹與早見倫子的初遇之地「巴黎」拍攝，因此片中法文台詞量幾乎與日文台詞量相當，讓演員們為此都接受高強度法文訓練，從ABC開始一個個字母練習，十分有難度的挑戰。

如此高強度訓練，也讓木村拓哉表示：「訓練的強度超乎想像，我們只能不斷重複練習，然後在正式拍攝時呈現出來。每次拍攝結束後，衣服內側都被汗浸透了！」而主演群之一的及川光博則笑道：「我一度想著哪有那麼多字的日本電影？」