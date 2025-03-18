我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克宮：川普、普亭今日上午通話

紐約皇后區影響力榜 孟昭文第9 劉醇逸第10

疑金秀賢伸手撫摸金賽綸影片曝光 家中親密互動

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金賽綸在影片中似乎在使用電療貼片。圖／摘自YT
金賽綸在影片中似乎在使用電療貼片。圖／摘自YT

韓星金秀賢一天一被爆，今（18）日「橫豎研究所」爆出的是影片，內容是疑似金秀賢和金賽綸在女方家中，他伸手撫摸她的背，雖然沒有拍到金秀賢，但聲音極像他，且角度應是金秀賢掌鏡。

影片來源：YouTube@HOVERLAB2018

影片中金賽綸看起來不斷打嗝，金秀賢輕拍著她的背部幫忙緩解，手觸及的地方大約在金賽綸的腰部，但其實不是打嗝，金賽綸應是正在使用某種電療貼片，金秀賢的手沒有拍打的樣子，而是撫觸她的背部，似乎在感受電流會不會太強烈。

疑似金秀賢的手在金賽綸背上撫摸。圖／摘自YT
疑似金秀賢的手在金賽綸背上撫摸。圖／摘自YT

「橫豎研究所」的主持人也解釋這影片內容：「就像現在許多觀眾朋友們所說的一樣，一開始我們也以為是金賽綸打嗝，所以金秀賢才會幫她拍背。很多觀眾朋友，包括家屬們，也都這麼認為。」

「但看起來，觀眾朋友們說得沒錯。應該是那種低頻治療器，你知道的，就是貼在身上的那種。可能是叫『쿨럭』的電療貼片 ，看來他應該是把那個貼在背上了。」

所以金秀賢邊摸邊問：「這會不會太強烈了？」金賽綸抖了一下說：「這有點猛耶！」金秀賢問她有沒有嘗試過這個機器，「如果貼在肚子上，感覺真的會要命！」而此影片一出，不少網友希望金秀賢趕快說出實話，省得還會再被爆更多私密影像。

金秀賢 金賽綸

上一則

被抹黑成殺人兇手 金秀賢公司火大「狂發12頁聲明」

延伸閱讀

被抹黑成殺人兇手 金秀賢公司火大「狂發12頁聲明」

被抹黑成殺人兇手 金秀賢公司火大「狂發12頁聲明」
朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件

朴敘俊挺金賽綸？韓YouTuber解讀貼文 他捲金秀賢事件
金秀賢第2封存證信函內容曝光 憂金賽綸證據「態度軟化」

金秀賢第2封存證信函內容曝光 憂金賽綸證據「態度軟化」
首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女

首個替金賽綸發聲藝人「鬼怪」女星：15歲被當拜金女

熱門新聞

吳謹言（後中）與洪堯（前）出席朋友聚會。（取材自微博）

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

2025-03-14 18:58
王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53
黃楊鈿甜和大10歲的董思成在「五福臨門」中是一對。(取材自微博)

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

2025-03-16 21:31
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

2025-03-14 12:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00

超人氣

更多 >
南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐

南加夫婦在美36年無犯罪 因此舉面臨驅逐
ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國

ICE報到被捕 威州苗族美甲師遭遣送至從未去過的寮國
退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」
家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費
小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住

小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住