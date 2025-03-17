男神變落水狗…金秀賢淪公敵 台灣行不受影響？

金秀賢演藝事業陷入空前危機。圖／摘自IG

金秀賢 因被踢爆和未成年時期的金賽綸 交往，公司聲明承認是在女方成年後戀愛，接著爆出裸體洗碗照、女方家屬提告，遲遲無法止血。他下周將飛抵高雄參加櫻花季音樂節，如今網友瘋傳主辦單位要下車切割，對此主辦單位有所回應。

金秀賢因種種劣跡形象重挫，男神如今成為落水狗，已故女星金賽綸的父母17日委託律師和「橫豎研究所」公開提告，要亂帶風向逼死金賽綸的YouTuber 李鎮浩付出代價，同時痛批金秀賢方謊話連篇，也是欺壓金賽綸的加害者。

金賽綸家屬整理金賽綸遺物時發現，金秀賢公司警告金賽綸，不要再聯絡公司藝人，也不准再公開任何照片，否則大家法院見，並要她賠償帶給「淚之女王」的損失，但金賽綸獨自吞忍，家屬更直指金秀賢公司明明寄了2次存證信函給金賽綸要她還錢，根本不是單純走形式。

而綜藝節目「Good Day」製作單位今發出聲明，將盡可能地刪光金秀賢的鏡頭；金秀賢主演Disney+的新劇「山寨人生」若因此無法播出，最高可能向他求償1800億元韓幣（約1.25億美元），加上代言品牌接連宣布取消合作，演藝事業陷入空前危機。

金秀賢原定30日在2025「7-ELEVEN 高雄櫻花季」第3天壓軸登場，同時還將舉辦見面會，網友今傳主辦單位要下車切割，對此主辦單位表示演出一切照常，並無變化。