激吻張凌赫紅了…徐若晗「兔牙被嫌醜」 她「這麼回應」被讚爆

徐若晗(右)搭檔張凌赫主演甜寵劇「愛你」，但她的顏值遭到網友質疑。(取材自微博)

大陸男星張凌赫近日搭檔徐若晗主演甜寵劇「愛你」，收視和熱度長紅，順勢讓兩位主演大火，尤其是原本知名度並不高的徐若晗。不過，有網友吐槽「兔子門牙」的她在和張凌赫熱吻時，讓人很出戲。對此，徐若晗坦言自己確實有容貌焦慮，但她還是選擇接受自己原本的樣子，忠於自己的內心。坦然態度獲網友大讚「人間清醒」。

27歲的徐若晗較為人所知的作品是「完美先生和差不多小姐」、「夏花」等。有著單眼皮、厚唇的她，並不是傳統的美女，但氣質溫柔、五官清新，辨識度很高。但有一些網友並不欣賞她的長相，吐槽她張嘴說話時露出大門牙「十分搶鏡」，還有人說，徐若晗與張凌赫熱吻時「最令人出戲」。

對於批評，徐若晗表示身為一個公眾人物，一定會接收到各種不同的聲音，對於自己的牙，「說實話剛開始的時候會有點糾結，要不要去改？但是時間很長之後，自己已經習慣了，因為這就是我啊」。

她還說，自己並不是那種大眼睛、小嘴巴、小臉蛋的標準美女，如果一旦動了牙齒，那眼睛、下巴是不是也要跟著要動了。「樣子是老天爺給的，何必一定要去變成另外一個人的樣子呢？」她說。

最後，徐若晗的結論就是，「坦然的去接受自己吧，如果連自己都要為難的話，活得有多難受啊」。她堅持不整形、拒絕被世俗眼光綁架的態度獲網友大讚。

還有不少人挺她，「就喜歡有辨識度的美女」、「演員應該用作品說話」、「氣質勝過一切」。