詐王大陸女友400萬新台幣 通緝犯專挑直播主下手

藝人王大陸（中）。（記者黃仲裕／攝影）

藝人王大陸 闕姓直播主女友「沐軒」誤信男子潘俊宇話術，投資400萬元(新台幣，下同，約13萬美元)遭詐，檢警追查發現，潘男其實是通緝犯，專挑美艷直播主拐騙，被判刑長達15年2月定讞，闕女直到潘男落網，才驚覺受騙，引發王大陸教唆富二代牽線四海幫討債案外案。

王大陸去年4月搭乘Uber時，懷疑連姓司機繞路，雙方爆口角，王大陸記下車牌後，將此事告知「正佳汽車」小開游翔閔（在押），游翔閔透過綽號「辣椒」的友人尋車找人，游翔閔取得個資後，請託四海幫海海英堂堂主陳子俊（綽號小阿俊）討公道，陳子俊指示手下教訓司機。

王大陸經此事得知游翔閔「抓人」能力不錯，為幫助闕女討回被詐400萬元，與游翔閔、闕女成立「失去一定要討回來」群組，商討如何向在監獄服刑的潘俊宇要錢，最後再度委託陳子俊出馬，從台中監獄取得潘男家人個資，檢警破解這個「討債群組」，懷疑中監有管理員勾結黑幫，上周聲押禁見陳子俊獲准。

潘俊宇是詐欺慣犯，涉多起案件遭通緝，他冒用胞兄名字，於2017年12月，在17直播網路上認識闕女，聊天後成為朋友。潘男在隔年2月，向闕女佯稱投資17直播點數，每月可獲利10%紅利，闕女信以為真，分別與潘男簽訂3份理財合約書，陸續匯款400萬元至潘男帳戶，直到2018年潘男因通緝遭捕，才驚覺是騙局。

潘俊宇另於2017年，向知名張姓女直播騙稱，投資17直播點數，每3個月可分紅一次，可獲得投資點數7%至8的利潤，再冒用胞兄名字開立本票擔保，騙取張女投資615萬元；潘男原是日本 電器連鎖店員工，曾以投資電器產業獲利為由，在台中行騙多名女子。