圓周率日 揭秘李安經典「少年Pi」趣聞

「少年Pi」改編的舞台劇。美聯社

每年的3月14日被稱為Pi Day（圓周率日），這是一個專屬於數學愛好者的節日，用以紀念約等於3.14的無理數π。華裔導演李安2012年的電影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi，簡稱「少年Pi」）其中一個經典橋段就是男主角派（Pi）在教室黑板上默背圓周率，以應對同學對他名字的嘲笑。

李安的「少年Pi」改編自2001年出版的同名小說，在2012年風靡全球，並一舉讓李安二度奪下奧斯卡 最佳導演獎。但這部電影有許多鮮有人知的創作秘辛和趣聞，

原本的導演不是李安？

根據ScreenRant報導，在原著小說出版後沒多久，改編「少年Pi」電影的工作就開始了，但電影公司的首選不是李安。

在2000年代初期至中期，印度 裔導演奈沙馬蘭（M. Night Shyamalan）曾參與該計畫，並決定擔任導演，將這個故事搬上大螢幕。

在奈沙馬蘭因檔期問題退出後，電影公司還接洽了名導艾方索柯朗（執導過「地心引力」和「哈利波特阿茲卡班的逃犯」）以及「艾蜜莉的異想世界」法國導演尚皮耶居內（Jean-Pierre Jeune），最後才找到李安。

7成在台灣拍攝

在2011年投入製作電影時，李安就在一次記者會上宣布，「少年Pi」將有70%在台灣拍攝。

李安從台北市立動物園、台中片場、屏東墾丁國家公園等地取景，電影中的海上特效更是全在台中的影視基地創造出來。

為期一年半的電影拍攝時間，劇組有很長時間都待在台中，核心的海洋場景是在台中水湳片場特製的水缸中拍攝，經由66萬加侖的灌水和12架大型造浪機，再加上長達一年的電影後製，營造出太平洋逼真的6呎巨浪。

男星因「長太帥」被換角

印度著名男演員安尼卡浦爾（Anil Kapoor）的兒子哈許卡浦爾（Harsh Varrdhan Kapoor）在與印度娛樂時報的採訪中提及，他曾成功試鏡「少年Pi」男主角派一角，卻因為「長得太帥」最終沒有被選擇。

哈許·卡浦爾表示，他的試鏡非常成功，最終沒有得到角色的理由是他太好看、太像都市中長大的人，不適合出演印度南部小城出生的派。

奧斯卡最大遺珠之一

2013年的奧斯卡頒獎典禮，「少年Pi」斬獲四項大獎，包含李安的第二座最佳導演獎。

然而，票房表現亮眼且備受影評盛讚的「少年Pi」卻錯過了最佳影片獎項，惜敗「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）自導自演的「亞果出任務」（Argo）。

李安也成為少見的、擁有兩座最佳導演小金人，卻從未獲得最佳影片的導演。

搬上舞台

「少年Pi」改編的舞台劇 在2019年英國雪菲爾（Sheffield）首演，迅速斬獲極高評價，並在2023年登上紐約百老匯。

據英國電訊報（The Telegraph）報導，為重現李安塑造的電影特效奇觀，舞台劇製作團隊以超大型的場景來轉換代表不同的地點和時間，並結合木偶劇來呈現男主角派和動物之間的互動。

「少年Pi」舞台劇至今以斬獲3座東尼獎（Tony Award），以及勞倫斯奧立佛獎（Oliver Award）的最佳戲劇獎，正在全球巡迴演出。