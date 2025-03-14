我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

限制出生公民權行政令被擋 川普反擊

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

記者趙大智／即時報導
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書
陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

「嬰兒與母親」雜誌選在3月14日白色情人節舉辦「2025十大甜蜜夫妻」幸福傳遞票選。本次活動自2月14日至3月13日止，共吸引2,736位網友投票，最終選出10對幸福夫妻代表，榜首是「台灣隊長」陳傑憲和綺綺，而賈靜雯和修杰楷、周杰倫和昆凌多次入選，今年則分列2、3名。

本次奪冠的棒球明星陳傑憲和太太綺綺，以真摯又正能量滿滿的夫妻關係，贏得最多網友青睞。推薦理由包括：「從他們的相處、互動、愛情故事，給人帶來正能量，覺得夫妻感情非常真摯、甜蜜」、「家是靠兩個人一起努力營造出來的，心態觀念一致的夫妻在育兒上更能體現教育的價值，讓孩子在幸福中成長」。

長年穩坐「甜蜜夫妻榜」的賈靜雯和修杰楷、周杰倫和昆凌，多次入選「嬰兒與母親」十大甜蜜夫妻，一直以來都甜到爆，夫妻時常放閃，感情歷久彌新，不會因為有了孩子，就忽略彼此，時常在社群上公開放閃，向世界展示幸福日常。

趙小僑和劉亮佐、陶晶瑩和李李仁，夫妻感情甜密、家族成員關係緊密、互動溫馨。面對親子教育與生活挑戰，他們始終保持正向積極的心態，成為許多家庭學習的對象。網友熱議：這樣的夫妻相處模式，真的超嚮往。

第6到第10名，依序是Ella（陳嘉樺）和賴斯翔、曾之喬和辰亦儒、隋棠和Tony、KID 和Rita、粿粿和范姜彥豐。

2025十大甜蜜夫妻榜

1.陳傑憲＆綺綺

2.修杰楷 & 賈靜雯

3.周杰倫 &昆凌

4.趙小僑 &劉亮佐

5.陶晶瑩 & 李李仁

6.Ella（陳嘉樺）&賴斯翔

7.曾之喬 &辰亦儒

8.隋棠 &Tony

9.KID & Rita

10.粿粿＆范姜彥豐

陳傑憲 周杰倫 隋棠

上一則

林志穎驚傳高燒不退 缺席台灣「華岡傑出校友」獎

延伸閱讀

頂流男星澳門輸10億？周杰倫衰捲入 中國警逮造謠男子

頂流男星澳門輸10億？周杰倫衰捲入 中國警逮造謠男子
一線男星澳門豪賭欠10億？周杰倫、黃曉明被點名

一線男星澳門豪賭欠10億？周杰倫、黃曉明被點名
周杰倫遭瞎傳「澳門豪賭輸10.3億人民幣」 真相曝光打臉熱搜

周杰倫遭瞎傳「澳門豪賭輸10.3億人民幣」 真相曝光打臉熱搜
修杰楷42歲生日 賈靜雯極光放閃告白：靠山要健康

修杰楷42歲生日 賈靜雯極光放閃告白：靠山要健康

熱門新聞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

2025-03-10 21:33
網傳娛樂圈一對大咖分手情侶各自離婚後又在一起了，網友最多人猜陳曉和趙麗穎。(取材自微博)

博主爆料「鋒菲戀式」有譜 網狂猜陳曉、趙麗穎世紀復合

2025-03-08 01:30
謝霆鋒（右）與王菲復合已12年。 （取材自微博）

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

2025-03-07 19:32
張凌赫古裝扮相也很俊美。(取材自微博)

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

2025-03-10 07:00
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
比安卡穿透視裝玩直排輪。（取材自Instagram)

肯伊威斯特妻子義大利街頭「裸滑直排輪」全身被看光

2025-03-10 21:53

超人氣

更多 >
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷

長髮飄飄面容白淨 南加華女竟是慣偷
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道

龍捲風凌晨襲擊洛杉磯 大樹拔起壓屋頂水淹街道
紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」