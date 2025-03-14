明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

陳傑憲（左圖左）、賈靜雯、周杰倫夫妻檔。圖／摘自臉書

「嬰兒與母親」雜誌選在3月14日白色情人節舉辦「2025十大甜蜜夫妻」幸福傳遞票選。本次活動自2月14日至3月13日止，共吸引2,736位網友投票，最終選出10對幸福夫妻代表，榜首是「台灣隊長」陳傑憲 和綺綺，而賈靜雯和修杰楷、周杰倫 和昆凌多次入選，今年則分列2、3名。

本次奪冠的棒球明星陳傑憲和太太綺綺，以真摯又正能量滿滿的夫妻關係，贏得最多網友青睞。推薦理由包括：「從他們的相處、互動、愛情故事，給人帶來正能量，覺得夫妻感情非常真摯、甜蜜」、「家是靠兩個人一起努力營造出來的，心態觀念一致的夫妻在育兒上更能體現教育的價值，讓孩子在幸福中成長」。

長年穩坐「甜蜜夫妻榜」的賈靜雯和修杰楷、周杰倫和昆凌，多次入選「嬰兒與母親」十大甜蜜夫妻，一直以來都甜到爆，夫妻時常放閃，感情歷久彌新，不會因為有了孩子，就忽略彼此，時常在社群上公開放閃，向世界展示幸福日常。

趙小僑和劉亮佐、陶晶瑩和李李仁，夫妻感情甜密、家族成員關係緊密、互動溫馨。面對親子教育與生活挑戰，他們始終保持正向積極的心態，成為許多家庭學習的對象。網友熱議：這樣的夫妻相處模式，真的超嚮往。

第6到第10名，依序是Ella（陳嘉樺）和賴斯翔、曾之喬和辰亦儒、隋棠 和Tony、KID 和Rita、粿粿和范姜彥豐。

2025十大甜蜜夫妻榜

1.陳傑憲＆綺綺

2.修杰楷 & 賈靜雯

3.周杰倫 &昆凌

4.趙小僑 &劉亮佐

5.陶晶瑩 & 李李仁

6.Ella（陳嘉樺）&賴斯翔

7.曾之喬 &辰亦儒

8.隋棠 &Tony

9.KID & Rita

10.粿粿＆范姜彥豐