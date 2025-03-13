金秀賢人設翻車現況曝光「精神狀態混亂」狂跟劇組道歉

金秀賢身陷負面新聞。圖／摘自The Fact

韓星金秀賢 因捲入與已故女星金賽綸 未成年交往的爭議，昨（12）日韓媒「每日經濟」報導，金秀賢原訂13日要錄製MBC綜藝節目「Good Day」，如今醜聞纏身，13日錄製沒有他。然而今天風向大轉，MBC製作單位對韓媒「Newsen」表示：「（金秀賢）已縮減原定行程，並按照調整後的計劃進行錄製。」

「Good Day」上月16日才開播，由GD、鄭亨敦、曹世鎬等人主持，金秀賢擔任前3集嘉賓，昨天多家韓媒報導製作單位正在討論是否剪掉他的部分。如果金秀賢正式退出，未來節目內容可能會進行大幅刪減，甚至連已錄製的音源也可能需要修改。金秀賢的負面輿論持續擴散，觀眾要求他退出的聲音越來越大，因此據傳金秀賢即將從「Good Day」下車。

然而今天風向又變，韓媒TenAsia更引用金秀賢親近人士的說法，透露節目很相信並等待金秀賢，「這是早就定好的行程，所以是在履行承諾」，這位人士還說，金秀賢目前狀況很不好，精神狀態混亂，工作人員寸步不離，金秀賢還一一跟合作的同事和工作人員道歉，前一天在新劇「山寨人生」拍攝現場也和對戲演員及導演、劇組表達歉意。