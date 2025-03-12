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金秀賢追討7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

記者梅衍儂／即時報導
金賽綸上月離世，當天正好是金秀賢的37歲生日。圖／摘自IG
金賽綸上月離世，當天正好是金秀賢的37歲生日。圖／摘自IG

南韓已故女星金賽綸在2月16日過世，她過往也被掀開，韓媒發現她和大咖男星金秀賢交往6年，她2022年酒駕肇事，金秀賢為她支付7億韓幣（約48萬美元）賠償金。而韓第一狗仔媒體「Dispatch」調查，金賽綸生前常在樓梯間哭，鄰居甚至見過她手腕上的傷痕。

金賽綸和金秀賢的新聞延燒多日，Dispatch調查發現2人的戀情是真的，並放出先前採訪金賽綸的對話，當時是金賽綸po出和金秀賢的貼臉照，「Dispatch」聯絡金賽綸，對話如下：

D：賽綸小姐，我是「Dispatch」的記者金昭廷。因為您沒有回覆簡訊，所以改用KakaoTalk聯絡您。現在聯繫上會有點困難嗎？

金：是的，應該會比較困難。雖然您聯繫了我，但我無法給您想要的回覆，真的很抱歉。

D：是的，我能理解您的心情。只是因為我看到報導才聯絡您，對方說您會發表立場。那麼我可以等您的聲明嗎？

金：啊，不，我沒有說要發表聲明。我只是說可能需要整理一下自己的想法，但並不是決定要發表什麼立場。

金：請不要把這段對話寫進報導中。我只是出於禮貌回覆您聯繫我的訊息。

D：啊，我是因為看到報導後，才以為您會有話想說！好的，我不會寫進報導的！請放心！如果有任何您真的想說的話，隨時聯絡我！！

金：好的，謝謝您，祝您有美好的一天。

金賽綸去世當天，「Dispatch」前往她的住處，鄰居透露：「看到報導後，才知道原來是金賽綸。」他回憶道：「她經常在樓梯間哭泣，所以對她有印象。」提到聽說金賽綸原本打算在2月18日搬家，「她經常坐在樓梯間哭泣，當時覺得她很可憐，就試著安慰她。感覺她經歷了很多個人困難，我也曾經聽她訴苦過。」

鄰居還提到了金賽綸手腕上的傷痕，「她的手腕周圍有傷痕，當時看到就覺得這個年輕女孩過得一定很辛苦」，鄰居補充說：「直到後來才知道她是演員，當時只以為她和妹妹一起住在首爾，並未多加留意。」

金賽綸 金秀賢 南韓

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