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同學都是06年生…45歲女星讀大學 找到下半輩子心靈寄託

記者林怡秀／專訪
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小嫻外表凍齡，完全看不出來剛滿45歲。圖／摘自臉書
小嫻外表凍齡，完全看不出來剛滿45歲。圖／摘自臉書

小嫻去年考上屏東大學音樂系，重返校園生活，她透露身邊同學都是2006年出生，對她並不熟悉，「他們會知道我，可能是有聽父母說過或看新聞」，雖然有年齡差，但她和同學們相處融洽，沒有代溝，只是因為非音樂科班出身，她壓力一度大到得胃潰瘍，但現在已經能完全適應。

小嫻9日才剛過45歲生日，選擇在中年離開舒適圈，重返校園當學生，她說：「我念音樂不是為了未來的職涯發展，我是希望下半輩子能有個心靈寄託，我工作那麼多年，任何工作我都願意做，所以我不會去擔心沒有錢，我就是單純覺得彈琴很幸福。」她也坦言已經沒有興趣再上節目：「因為我上通告沒有任何的收穫，還不如回到學校學新的東西。」

因為班上大部分同學都是音樂科班出身，她擔心跟不上，開學前就先請老師幫忙補習，開學後怕忙不過來，所以上學期她修的學分不多，上課時也很主動爭取表現，「我有表演經驗，比較不會害羞，老師說主動表演可以加分，我當然不能放過」，她不像其他大一新生，熱衷社團活動和交朋友，而是選擇埋首課業：「上學期我都沒有出去玩，因為每周都有功課，音樂基礎的作業滿多，我在這階段回來讀大學，課業還是擺在最前面。」

還好努力沒有白費，考試都有達到她自己的標準，她每堂課也幾乎必到，「我一堂都不想缺課，除非有表演，學校會幫我請公假，還有一次請病假，因為入學前健檢發現胃有一個洞，剛好上學期壓力比較大，請假照胃鏡結果是胃潰瘍」，她認為這年紀當學生心態和以前已大不相同，現在的她覺得很幸福，也鼓勵大家別被年紀限制，只要有心，想做什麼永遠都不嫌晚。

小嫻認為音樂就是她下半輩子的心靈寄託。圖／摘自臉書
小嫻認為音樂就是她下半輩子的心靈寄託。圖／摘自臉書

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