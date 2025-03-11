孟耿如為何不肯離開黃子佼？命理師揭開「最大關鍵」

孟耿如(右)坦言黃子佼不會再出現在大眾視野。（取材自臉書）

孟耿如9日打破沉默於臉書發聲道歉，強調黃子佼 不會復出，「我認為黃先生不會、也不應該再出現在公眾視野中。」並承諾會關閉帳號，沉潛反省。外界不停勸孟耿如為了女兒離開黃子佼，但命理師沈嶸再次調閱「阿卡西宇宙能量系統資料庫」，發現兩人竟已度過低潮，又從「刑剋」再度修成「正緣」。

去年4月沈嶸分析黃子佼與孟耿如緣分從最好的「先天正緣（前世結下的好緣）」轉成最差的「刑剋」，而且是黃子佼刑剋孟耿如。然而經過11個月後，雙方緣分改變，現在孟耿如已下定決心以家庭、以女兒為重，為顧全大局，會盡力維繫家庭的和諧，不讓家庭繼續崩壞下去。

之所以會有這樣的變化，沈嶸通靈細查原因，發現這是因為黃子佼為了留住孟耿如，有給予孟耿如滿滿物質與財產上的承諾，會在物質照顧上厚待孟耿如，給予她經濟上的絕對支持，希望孟耿如能跟他同一條心，站在同一條婚姻的船上撐過風暴，所以孟耿如才會願意不離不棄，繼續待在黃子佼的身邊，這是兩人能再度「修成正果」、恢復家庭和樂的最大關鍵。

許多網友質疑孟耿如為何不帶女兒離開、將女兒留在有性犯罪紀錄的父親身邊，甚至懷疑孟耿如精神或認知上有問題。不過，沈嶸通靈孟耿如的腦波後，發現孟耿如相當清醒，留在黃子佼身邊是經過「深思與謹慎評估」後的決定，她認為離婚後並不會過得比現在更好，才決定留在黃子佼的身邊，因為她和女兒在經濟上還是需要黃子佼的照顧，她目前還沒有把握靠自己就能養家。

沈嶸補充，孟耿如其實深知黃子佼犯下的罪行天理難容，不論她說什麼都會受到外界抨擊，也不可能扭轉黃子佼的惡行，她當然也知道這時候跟著外界痛罵黃子佼可以獲得最大的支持，但是惡劣的話語以她家人的身分又罵不出口。現在孟耿如的想法處於微妙的狀態，她既「沒辦法完全切割黃子佼」，同時又「試圖切割黃子佼走出一條屬於自己的路」。

孟耿如確實有想復出試水溫的想法，結果發現外界對她的辱罵反而比以往更嚴重，不少網友揚言抵制孟耿如參演的影集《我們與惡的距離2》，甚至要求刪除孟耿如戲份。劇中孟耿如說出「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄」的正義之語，而她本人卻與黃子佼這個「惡」的距離為零，相當諷刺。

話雖如此，孟耿如對她的未來並不擔心，因為她認為再怎麼樣她也不是犯罪的加害者，待案件完全落幕、判決塵埃落定，一段時間後她還是可以走出一條新的事業路。