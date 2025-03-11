王大陸逃兵不成又涉教唆傷害 曹雨婷自美抓兒回來當兵

演藝工會理事長曹雨婷身材傲人。記者陳慧貞／攝影

台灣台北市演藝工會理事長曹雨婷斷開前任理事長康凱（本名陳桓浩），公私徹底撕破臉後，雙方還有金錢糾對簿公堂，外傳康凱近期仍不斷地透過私人臉書發文開撕舊愛，曹雨婷昨(10日)辦媒體餐敘，被問此事，她一臉無所謂：「每天罵我幹嘛呢，請他不用太想我，頭腦清醒一點，他愈罵，我精神愈好。」

曹雨婷，前陣子才剛升格外婆，4個月大的外孫女活潑又可愛，目前單身的她，雖然身邊一直有追求者，不論國籍至少有5位，其中還有美國客運大亨，但她有過往「鬼遮眼」經驗，感情上總是選錯人，被問是否還想步入婚姻，她說：「我怎麼敢啊，都怕死了，我找另一半，眼睛實在不怎好，還是不要自找麻煩了吧。」

身為演藝工會理事長，曹雨婷關心藝人生活，去年唐治平喪母新聞鬧得大，她透過各種管道提出關心，最近王大陸 被爆涉嫌偽造文書逃兵，又爆教唆傷害被逮，過往陽光形象全毀，對此，曹雨婷坦言王大陸是會員，兩件事發生後，她曾代表工會傳達關心，「主要是向家人表達如果有需要尋求法律諮詢，工會可以提供」她認為還是要依法律處理，感嘆道：「這個小孩子為什麼會有這件事情發生，覺得很可惜啦！如果事情沒發生不是很好的人才嗎？」表示自己兒子擁有美國籍，其實不需要服兵役，「我還是把他從美國抓回來當4個月的兵，哪有什麼不要當的。」