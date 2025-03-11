快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

YT頻道「橫豎研究所」曬出金秀賢和金賽綸交往的證據。圖／摘自YT

韓已故女星金賽綸 和金秀賢的緋聞沸沸揚揚，網路頻道「橫豎研究所」除了採訪金賽綸的阿姨、透露雙方交往6年，稱金秀賢在金賽綸未成年時就和她在一起。11日下午「橫豎研究所」開直播又po出最新證據，照片中金秀賢激吻金賽綸的臉頰，讓網友炸開了鍋。

「橫豎研究所」表示透過金賽綸的阿姨說法，金賽綸和金秀賢從2015年11月19日交往，當時她才16歲（滿15歲），他則是30歲，戀情持續至2021年7月7日。

不僅如此，「橫豎研究所」還指出金賽綸酒駕出事後，金秀賢曾出7億韓元幫她還債，分手後要求女方返還，導致金賽綸崩潰。金秀賢的經紀公司則駁斥此說法，否認金秀賢曾和未成年的金賽綸交往，更強調公司內部同仁並沒有和YouTuber 李鎮浩密切往來，並表示要採取法律行動。

而今「橫豎研究所」又曬出證據，在直播po出金秀賢和金賽綸的親密吻照，還有金賽綸去年3月19日傳給金秀賢的簡訊也被公開，上面寫著「我是賽綸，我收到一封掛號信說你要告我。你說過會給我足夠的時間，我會努力復出一點一點還你的，哪怕每個款項只還百分之幾，我不是不還，但如果你現在就要跟我要7億，我真的做不到，我不是不做，是做不到，有必要上法院嗎？救救我吧！求求你，給我一點時間。」