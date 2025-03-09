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沒戲可拍… 資深演員淪「擦鞋工」 網：自食其力不丟臉

娛樂新聞組／即時報導
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趙雷棋開直播擺攤刷鞋，引起熱議。(取材自微博)
趙雷棋開直播擺攤刷鞋，引起熱議。(取材自微博)

憑藉電影「決戰剎馬鎮」中「二炮」一角打開知名度的大陸男演員趙雷棋，近日在西雙版納街頭開直播擺攤刷鞋，震驚不少網友。據他解釋，是因為「目前沒戲拍，為了賺錢就出來擺攤刷鞋服務一下大家」，娛樂圈生計話題也再成網友熱議焦點。

從直播畫面中可見，趙雷棋穿著簡單T恤、留著鬍鬚，乍看就像一個普通打工人。當顧客將腳放在鞋凳上時，趙雷棋拿起抹布耐心來回摩擦，每次收取10元人民幣。

面對顧客好奇詢問，趙雷棋高聲回應，「沒戲拍，擺個攤，給大家服務服務也能賺錢」，並表示「有戲拍的時候還要去拍戲」。

影片被傳上網後，引起網友廣泛關注，有人質疑他是在作秀、博眼球，但也有人對他的行為表示理解和支持，認為他「自食其力不丟臉」。面對不同聲音，趙雷棋在直播間坦然回應，表示擦鞋只是他謀生的手段之一，他並不覺得丟臉。

據悉，中央戲劇學院表演系畢業的趙雷棋今年41歲，曾演過「餘罪」、「海上牧雲記：九州傳奇」、「河東獅吼2」、「大客棧」、「大唐狄公案」、「終極對決」等電視劇，稱得上是一位「資深演員」。但在疫情之後，影視業遭受重創，他的演藝工作也陷入了低谷。他曾在疫情期間擺過攤、賣過茶葉蛋和榨汁，甚至還養過雞。

這兩年因電視劇「狂飆」走紅的男星張頌文就曾透露，內娛99.5%的演員收入極低，當時自己每月只能拿到幾千元，與普通打工者沒有什麼區別。娛樂圈的殘酷競爭環境再成網友話題。

演過不少電視劇的趙雷棋稱得上是一位「資深演員」。(取材自微博)
演過不少電視劇的趙雷棋稱得上是一位「資深演員」。(取材自微博)

疫情 張頌文

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