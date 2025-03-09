江祖平暫消失被傳「裝病不演」？戲裡丈夫黃少祺揭現況

「願望」演員齊聚出席粉絲見面會。記者沈昱嘉／攝影

黃少祺、江宏恩、江國賓等出席三立八點台劇 「願望」粉絲見面會，日前飾演黃少祺老婆的江祖平在社群發文透露自己「暫時」消失劇組，不料被傳出「故意辭演、裝病不演」，相關謠言傳得滿天飛，對此，黃少祺揭露好友目前閉關中，雖不知後續劇情如何發展，但江祖平應該會回歸，一切還是得看劇組如何安排。

江祖平先前在劇中演出一幕開車衝進房屋引發爆炸的戲分後，即暫離開劇組閉關休息，她上個月(2月)即發文不滿遭「某某」造謠，關於「裝病不演」自己竟渾然不知，並指對方「不要亂說話」。被問江祖平，黃少祺透露，過年前有跟江祖平聯繫，「她跟我們都很好，我們也都蠻關心她的，她現在在休息閉關中」對於是否回歸，黃少祺也坦言江祖平「應該會回歸」，但劇情如何發展，還是要看劇組怎麼安排。