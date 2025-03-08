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方大同生前唯一緋聞女友… 薛凱琪PO文悼念 網質疑：宣傳演唱會？

娛樂新聞組／即時報導
方大同驚傳過世消息，震驚不少粉絲。(取材自微博)
方大同驚傳過世消息，震驚不少粉絲。(取材自微博)

金曲歌王方大同上月21日病逝，享年41歲。消息3月1日曝光後，他的好友們紛紛發文哀悼，而和他「友達以上、戀人未滿」的薛凱琪沉默8天，終於在微博發聲了。不過，她的長文和演唱會海報卻惹來網友質疑，「像是藉機在宣傳自己的演唱會」。

方大同過世後，全球粉絲都用各自的方式去悼念他，他的歌曲也順勢占據各大音樂平台的排行榜。而方大同生前唯一緋聞女友薛凱琪8日首度在社群平台發聲悼念，她說從來沒想過，43歲的薛凱琪會再一次需要被身邊所有愛她的親人朋友們去鼓勵，「我以為自己已經很堅強，但宇宙的安排往往會給我們意料之外的考驗。我想了很久很久到底該不該表達，最後還是選擇跟大家說出我的想法。」

薛凱琪也說到，「最希望世界大同的你，當聽到我們說，會帶著光的行動去愛這個地球和住在上面的每一個人時，你應該會很開心吧？跟你說，我們會。畢竟好不容易才能在這輩子相遇。」

不過，薛凱琪卻有一段文字帶到自己的演唱會，並PO出自己「2025巡迴演唱會」的海報，表示「本身演唱會的名字是『光』，但後來想簡單一些，就改成了Let Me Love You──讓我愛你。因為當你懂得愛的同時，你也擁有了光。希望大家在未來，不只是在音樂裡、在演唱會上、在見到我的時候，才得到你們要的光芒和能量。在生命中的每一個時刻、每一次相遇，都能迎接它的美」。

不少網友看了滿頭問號，「我實在不明白，不能單純懷念一條嗎？太商業了」、「通篇解釋自己堅持開演唱會的心路歷程，順便宣傳了一把？」、「除了說要開演唱會 不清楚你想表達的」，還有人說，「除了說要開演唱會不清楚你想表達的」、「為方大同感到不值」。

據悉，方大同和薛凱琪是關係很好的密友，方大同曾為薛凱琪創作了很多歌曲，甚至方大同還陪伴了薛凱琪度過最難熬的憂鬱症時光。

薛凱琪悼念好友方大同，卻PO出自己「2025巡迴演唱會」海報。(取材自微博)
薛凱琪悼念好友方大同，卻PO出自己「2025巡迴演唱會」海報。(取材自微博)

微博 憂鬱症

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