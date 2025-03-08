我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

多名藝人轉發「台灣必歸」台陸委會：依規查處

與黃子佼出遊模樣激化眾怒 孟耿如「與惡2」受波及

記者趙大智／即時報導
孟耿如去年客串影集，但已1年未公開露面。(本報系資料照片)
孟耿如去年客串影集，但已1年未公開露面。(本報系資料照片)

黃子佼2023年因Me Too事件爆發退出幕前，之後被查出購買持有未成年性影像，夫妻倆都關閉臉書。今年孟耿如恢復發文且動作頻頻，除了分享畫作和日本旅遊，因提供平台學英文業務窗口連結，遭疑開始接業配。接著在黃子佼、孟耿如一家3口出遊模樣曝光後，網友怒火這些天已往孟客串影集「我們與惡的距離2」延燒，連該劇男主角周渝民的粉專都出現「抵制觀看」。

黃子佼因持有未成年性影像，台北地方法院審結，判他有期徒刑8月，併科罰金10萬，可上訴。「鏡週刊」日前刊登黃子佼、孟耿如帶孩子「天倫之樂」畫面，吹哨者Zofia寫道：「既然壞人沒有活得苟延殘喘，那我們更要過的幸福美滿，給所有需要被擁抱的女孩們。」

知名網紅「德州媽媽沒有崩潰」也接連發文，她先指黃子佼去年初已準備復出，今日則詳解所謂「禍不及妻兒」，指的是黃子佼被判刑，孟耿如沒犯罪，所以沒被判刑，但質疑孟當初力挺老公、淡化罪行」，認為兩人是「巨大利益共同體」，各方面都深深綁定，「沒有道理營利時要大眾課題分離」。

由於孟耿如去年曾客串「我們與惡的距離2」，網友們表示明知這是一部好戲，但只要有她演就拒看，怒火一路燒到公視、製作公司大慕影藝，男主角周渝民也沒躲過。目前相關單位尚未回應。

今年孟耿如開始恢復社群發文後，同溫層多數給予溫暖鼓勵，看來是能將她跟黃子佼切割看待，但自從「天倫之樂」畫面曝光後，情勢急轉直下，且愈演愈烈。而孟耿如這2天已關閉社群留言功能，只要點進去就會出現「已限制哪些人可回應這則貼文」。

各社群包括Threads的網友甚至氣到問大家「去哪裡可以罵她」，並反問可憐孟耿如的人：「請問有替被性剝削的兒童著想嗎？他們夫妻倆又不是只能做幕前的工作。」更酸孟拍「與惡」極為諷刺，有人認為要留條路「沒必要誅連九族吧」、「她只是個媽媽，為了孩子想生存下去，何必落井下石」。

黃子佼 德州 日本

上一則

驚…安溥台中開唱「警方進場抓人」經紀公司回應了

延伸閱讀

吳宗憲怒轟小優「女版黃子佼」女兒吳姍儒這麼說

吳宗憲怒轟小優「女版黃子佼」女兒吳姍儒這麼說
黃子佼被目擊最新近況：帶妻女聚餐0遮掩「笑非常大聲」

黃子佼被目擊最新近況：帶妻女聚餐0遮掩「笑非常大聲」
黃子佼妻孟耿如神隱1年多 突積極發文曝現況

黃子佼妻孟耿如神隱1年多 突積極發文曝現況
吳宗憲動怒解約小優還提告她 女兒吳姍儒也同是受害者

吳宗憲動怒解約小優還提告她 女兒吳姍儒也同是受害者

熱門新聞

章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

2025-03-02 02:00
白鹿在年代劇「北上」中變黑變醜。(取材自微博)

轉型失敗？ 白鹿素顏、戴牙套演年代劇 卻因「這個理由」被吐槽…

2025-03-05 20:30
藝人王大陸將在本月入伍服役。（本報系資料照片）

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

2025-03-04 03:00
柔伊克拉維茲、茱莉亞福克斯衣不蔽體。（歐新社、路透）

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

2025-03-03 20:47

超人氣

更多 >
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對
川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火

川普威脅制裁俄羅斯後 傳普亭提1條件願接受暫時停火
只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬

只因接了陌生電話 華女被殺豬盤騙50萬
事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情

事出必有因 離婚律師點名三種職業最容易婚外情