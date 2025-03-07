周興哲同場世界級選手競技 小白球打出新高度

周興哲對高爾夫球有濃厚的興趣。圖／星空飛騰提供

周興哲日前受邀前往香港 參加國際高爾夫球賽，與世界級選手Jon Rahm同組比賽，周興哲的隊伍拿下亞軍，他開心大呼：「可以圓夢跟我的偶像一起打球，已經夠夢幻了，我們還拿下第2名，不可置信，真的太開心啦！」

周興哲球齡近5年，原本他熱衷網球，但因需要找球友，時間難搭，他又怕生，後來覺得高爾夫球只要自己一個人就可以打，便轉打小白球。周興哲很享受不斷動腦、專注的感覺，表示自己也許對高爾夫球有一點天份，目前最好成績是73桿，被友人稱讚是「近Pro」等級，他想說不定哪天就去考個證照。

周興哲分享與偶像一起追逐小白球的過程，開心透露一般球員可能在打球時不太講話，非常嚴肅，可是Jon Rahm親切跟他閒聊，對方說覺得藝人非常辛苦，要飛來飛去趕工作，得知他是歌手，還表示要去找他的歌來聽，讓周興哲相當感動，而最不可思議的是，在賽程中，Jon Rahm還親自幫周興哲瞄球2次，讓周興哲感動直呼：「已融化！」