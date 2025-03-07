我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄對烏發動飛彈攻擊 川普：擬實施大規模金融制裁

名字是電腦自動命名 2歲女童沒社安號也沒保險

周興哲同場世界級選手競技 小白球打出新高度

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周興哲對高爾夫球有濃厚的興趣。圖／星空飛騰提供
周興哲對高爾夫球有濃厚的興趣。圖／星空飛騰提供

周興哲日前受邀前往香港參加國際高爾夫球賽，與世界級選手Jon Rahm同組比賽，周興哲的隊伍拿下亞軍，他開心大呼：「可以圓夢跟我的偶像一起打球，已經夠夢幻了，我們還拿下第2名，不可置信，真的太開心啦！」

周興哲球齡近5年，原本他熱衷網球，但因需要找球友，時間難搭，他又怕生，後來覺得高爾夫球只要自己一個人就可以打，便轉打小白球。周興哲很享受不斷動腦、專注的感覺，表示自己也許對高爾夫球有一點天份，目前最好成績是73桿，被友人稱讚是「近Pro」等級，他想說不定哪天就去考個證照。

周興哲分享與偶像一起追逐小白球的過程，開心透露一般球員可能在打球時不太講話，非常嚴肅，可是Jon Rahm親切跟他閒聊，對方說覺得藝人非常辛苦，要飛來飛去趕工作，得知他是歌手，還表示要去找他的歌來聽，讓周興哲相當感動，而最不可思議的是，在賽程中，Jon Rahm還親自幫周興哲瞄球2次，讓周興哲感動直呼：「已融化！」

周興哲近年以「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」環遊世界，他也常常在世界巡迴過程中技癢，找當地球場打球，最瘋狂的一次，是晚上9點開唱，他一早天未亮就出發去打小白球到午後，「結果我晚上開場時，覺得自己好像飄飄然的，好像邊做夢邊唱歌」。

周興哲（右2）與世界級選手Jon Rahm（右1）同組比賽。圖／星空飛騰提供
周興哲（右2）與世界級選手Jon Rahm（右1）同組比賽。圖／星空飛騰提供

香港

上一則

歌神又病了…張學友月底赴台 廣州演唱會急宣布取消

延伸閱讀

票價不到100元 地下偶像野蠻生長 不少年輕人沉迷

票價不到100元 地下偶像野蠻生長 不少年輕人沉迷
王鶴棣NBA見偶像 合照詹皇遭拒…尷尬影片流出

王鶴棣NBA見偶像 合照詹皇遭拒…尷尬影片流出
太尷尬… 王鶴棣「合影詹姆斯遭拒」視頻流出 網嘲： 咖位不夠

太尷尬… 王鶴棣「合影詹姆斯遭拒」視頻流出 網嘲： 咖位不夠
新生代演員頻提「愛豆」身分 章子怡怒轟下台：別做人設

新生代演員頻提「愛豆」身分 章子怡怒轟下台：別做人設

熱門新聞

章若楠10年前長這樣。(取材自微博)

中國甜寵劇女星被挖出10年前長這樣 顏值大變被疑「進化」

2025-03-01 19:00
梅格萊恩斷崖式崩壞，昔日甜心模樣已不復在。

梅格萊恩斷崖式崩壞 昔最美甜心「維修過頭」狀態曝光

2025-03-04 00:30
女星楊穎36歲生日當天，工作室為她曬出系列美照。（取材自微博）

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

2025-02-28 07:30
方大同。(取材自方大同臉書專頁)

歌手方大同驚傳過世 享年41歲

2025-03-01 00:45
方大同生前非常養生，而且不碰菸酒。（圖／寬宏提供）

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

2025-03-02 02:00
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30

超人氣

更多 >
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用
戳破豪奢表象 10個徵兆代表某人看似有錢但早已破產

戳破豪奢表象 10個徵兆代表某人看似有錢但早已破產
「金牌特務」男星有望成新任007 曾激烈床戰妮可基嫚

「金牌特務」男星有望成新任007 曾激烈床戰妮可基嫚