歌神又病了…張學友月底赴台 廣州演唱會急宣布取消

張學友「60＋」巡演場次已超過215場。圖／超級圓頂提供

歌神張學友「60+」巡迴演唱會目前累積場次到達200多場，然而他身體健康時好時壞，先前取消過台北、上海場次，今（6）日他再因狀況不佳取消最新的廣州3場演出，讓外界遺憾之餘也相當擔心歌神。

張學友這幾天在廣州開唱，一開就是8場，不過1日唱完後，接下來的7、8、9日演出全數取消，主辦單位今天發出公告，表示鑑於藝人身體狀況，及為保障演出的精彩呈現，經多方慎重考慮遺憾通知大家3場演出取消。

張學友去年初因感染新冠肺炎 ，臨時取消3月8、9、10日的上海演唱，6月台北場次也取消了3場，7月又宣布取消26、27、28日的杭州場次，這次再度取消廣州3場。而廣州場之後，緊接著3月底就要到高雄開唱，對歌神體力是一大挑戰。

去年學友因病不得已緊急停辦了台北3場演出，他對此深感抱歉，主辦單位超級圓頂曾表示，他對當天取消場門票等待至今的歌迷朋友表示衷心感謝，將全力以赴把演唱會做好以答謝大家的支持和耐心等待。

而取消的原 2024/6/7(五)場次，平移至4/18(五)補辦；原2024/6/8(六)場次，平移至4/19(六)補辦；原2024/6/9(日)場次，平移4/20(日)補辦。持有2024/6/7～9日場次票券的觀眾朋友，可以原票券按照相同座位入座。