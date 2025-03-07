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奧斯卡女配角柔伊莎達娜 超凡肢體表現背後真相曝光

記者廖福生／即時報導
柔伊莎達娜（Zoë Saldaña）以電影「璀璨女人夢」奪下奧斯卡最佳女配角獎。圖／CATCHPLAY提供
柔伊莎達娜（Zoë Saldaña）以電影「璀璨女人夢」奪下奧斯卡最佳女配角獎。圖／CATCHPLAY提供

2025年第97屆奧斯卡金像獎於日前落幕，女星柔伊莎達娜（Zoë Saldaña）以電影「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）奪下女配角獎。該片以墨西哥販毒集團首領的自我尋覓之旅為主軸，透過炫彩斑斕、充滿歌劇式戲劇張力的敘事手法呈現其人生轉變，而柔伊莎達娜也展現出超凡的舞蹈實力。

其實在成為演員之前，柔伊莎達娜就曾接受正統舞蹈及歌曲訓練，這次在片中也展現了超凡的肢體表現以及驚人的音樂天賦。導演賈克歐迪亞談及這部突破類型框架的作品時表示：「「璀璨女人夢」的靈感來自於歌劇，最初我寫的是一部歌劇劇本，後來因機緣巧合決定將其改編成電影。因此，音樂與舞蹈從一開始就深植於這部作品之中。」

柔伊莎達娜則分享這次演出的深刻體驗：「這次的演出讓我重獲新生，就像是回到了最初的自己，重新與我的根源連結。我從小接受舞蹈集音樂訓練，成長於舞台之上。我來自紐約，在我的腦海裡，生活一直像是一場永無止境的音樂劇。能夠重新找回這個過去的自己，對我來說是一種恩賜。踏入電影產業後，曾經一度遠離舞蹈，但隨著年齡增長，我越來越意識到自己對這部分的渴望。而這次的機會，讓我能夠回歸到那個最真實的自己，就像是回到了家一樣。」

電影「璀璨女人夢」（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜 飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康 飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密「成為一名真正的女性」，不論是心靈或身體。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。本片目前已上映。

柔伊莎達娜在片中展現超凡的肢體表現。圖／CATCHPLAY提供
柔伊莎達娜在片中展現超凡的肢體表現。圖／CATCHPLAY提供

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