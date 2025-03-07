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王大陸徹底完了 命理師鐵口「他演藝事業全斷」

記者李姿瑩／即時報導
涉教唆毆打Uber司機，今傳出四海幫堂主、绰號「小阿俊」陳子俊事後收王大陸3萬6000元答謝紅包。圖／聯合報系資料照
涉教唆毆打Uber司機，今傳出四海幫堂主、绰號「小阿俊」陳子俊事後收王大陸3萬6000元答謝紅包。圖／聯合報系資料照

王大陸因逃兵役遭檢警調查，引發教唆傷害案外案。檢警在王大陸手機發現他於2024年4月曾教唆富二代好友找黑道毆打Uber司機，還將施暴過程的影片傳給朋友炫耀，遭控教唆傷害罪，以500萬元交保。現檢警深入追查，疑似有人私下透過台北市刑大利用警用查詢系統查出該車定位，因此施暴的3名黑道份子才能精準鎖定司機位置。而王爸王台慶也被肉搜，是一名身家上億的古董收藏家和藝術品公司負責人。

對此，沈嶸特別查找靈界系統資料庫「阿卡西紀錄」，調閱王大陸目前的運勢發展與業力，發現王大陸有以下深層業力頻率，包括暴力、傷害、背叛、自毀和敗家負債。

沈嶸將這些影響列出：

1.「暴力」：此業力會導致在遇到不滿時容易有打人的衝動，做出過激行為。此次教唆毆打計程司機的事件，據悉是因王大陸懷疑連姓司機繞路，雙方爆發口角，又因不會開特斯拉的特殊門把，不僅猛敲車窗，還怒比中指、神情凶狠。最終「暴力」業力引爆，教唆打傷連姓司機。

2.「傷害」：此業力容易以物理或心理方式傷人，帶給他人痛苦。

3.「背叛」：此業力容易導致有過河拆橋、欺上瞞下等行為。王大陸在演出《我的少女時代》爆紅後，2016年爆出和柴智屏旗下經紀公司「群星瑞智」的合約糾紛，他對外宣稱遭受不公平對待，一心想解約離開自組公司，與柴智屏徹底撕破臉，當時也讓不少網友批評他「忘恩負義」。

4.「自毀」：此業力會導致自毀前程、斷盡前路。王大陸走紅後在對岸發展順遂，戲約滿檔，目前至少有5部待播影視作品《無法饒恕》、《腹喜》2部電影和《信條》、《吉屋》、《在不安的世界安靜地活》3部電視劇， 中國對「劣跡藝人」封殺甚嚴，這5部作品未來恐無法上映。

5.「敗家/負債」：此業力容易敗壞家風、消耗家族為其花錢消災。當初與柴智屏的合約風波，王父就砸了950萬元違約金幫王大陸「贖身」， 現在又爆出傷害罪醜聞，又花了500萬交保。據新聞爆料事發後王父向友人抱怨兒子有事都不跟他說，看了報導才知道惹出大風波。

至於王大陸的演藝生涯，沈嶸表示王大陸目前超級「倒楣」，運勢更是跌到只有負20分，陷入「自我刑剋（刑剋）」，整個人呈現當機狀態，演藝事業完全「躺平」，徹底斷盡，未來也不會再有人敢找他代言和拍戲，想要東山再起難上加難。

王大陸跟爸爸王台慶的關係也受人關注，王爸在王大陸爆紅後就非常挺兒子，甚至不惜幫兒子付高額違約金。先前與兒子受訪時，就曾公開勸兒子「生活要檢點一點」、「外面的壞毛病千萬不要學，這個圈子是個大染缸，會害你啊。」如今王大陸醜聞連環爆，王爸手機不接，不作任何回應。

沈嶸直言王大陸與王爸目前是「刑剋」，是王大陸刑剋王爸，而且是一出生就刑剋。沈嶸進一步從阿卡西調閱王爸腦波，王爸原先對兒子期望很高，這次對於兒子惹出重大刑案風波，內心非常痛苦、極度掙扎，現在也不知該如何是好，他覺得兒子讓整個家族蒙羞，是他人生中的汙點。王爸完全不想攪和進這事，也不想再理會兒子，他覺得兒子一出生就不斷扯他後腿、惹他麻煩。

沈嶸表示，有很多客戶來算親子關係時會測出「刑剋」緣分，有些是父母刑剋小孩，有些則是小孩刑剋父母，而刑剋父母的小孩就屬於「逆子」。通常可以從以下現象來觀察孩子是「逆子」還是「貴子」，若孩子出生後，非常乖巧不惹事，也不會經常惹父母生氣，甚至整個家運開始興旺，父母賺大錢，這樣的孩子高機率就是「貴子」；反之，若是孩子出生後經常給父母惹麻煩，讓父母整日操心、疲於奔命，這樣的小孩通常「刑剋」父母。王大陸便是標準的「孽緣逆子」，雖然表面看似風光，實則經常讓父母為其操心。

沈嶸公開王大陸未來一片黑暗。圖/沈嶸魔法學院提供
沈嶸公開王大陸未來一片黑暗。圖/沈嶸魔法學院提供

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